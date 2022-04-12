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Кан остро прокомментировал слухи о возможном уходе Левандовского в «Барсу»

12 апреля 2022, 22:55

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о возможном уходе Роберта Левандовского в «Барселону».

Видимо, журналисты соревнуются в том, кто придумает самую бредовую историю о Роберте.

Мы не сумасшедшие, сейчас мы говорим о трансфере футболиста, который забивает по 30-40 голов за сезон. Это невозможно. У нас, в конце концов, действует с ним контракт, истекающий лишь через год.

Как только будет о чем объявить, мы объявим. Роберт знает, что дает ему «Бавария», а мы знаем, что он дает нам. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
1 984
1 984
13 апреля в 04:45
Наверное он прав.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
13 апреля в 00:20
Бавария Роберту даёт уже скуку побед в Бундеслиги, день сурка, где особо напрягаться не нужно. Если хочет новый вызов под закат карьеры, почему бы нет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 23:31
Жаль если уйдёт!
nbascmz5ra8b
nbascmz5ra8b
12 апреля в 23:02
Вообще паралельно куда перейдет этот пшех...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 22:57
Да, многие психанут...
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