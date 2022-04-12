Кан остро прокомментировал слухи о возможном уходе Левандовского в «Барсу»

Генеральный директор «Баварии» прокомментировал слухи о возможном уходе в «Барселону».

Видимо, журналисты соревнуются в том, кто придумает самую бредовую историю о Роберте.

Мы не сумасшедшие, сейчас мы говорим о трансфере футболиста, который забивает по 30-40 голов за сезон. Это невозможно. У нас, в конце концов, действует с ним контракт, истекающий лишь через год.

Как только будет о чем объявить, мы объявим. Роберт знает, что дает ему «Бавария», а мы знаем, что он дает нам. Посмотрим, что будет дальше.