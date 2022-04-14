Симеоне: «Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», прокомментировав также эпизод с аплодисментами.
Мы имеем право быть гордыми за людей, которые видели сражающуюся команду. Это дает нам умиротворение, поскольку мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата.
Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?
Есть судья, который руководствуется правилами. Надо поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один мяч больше, чем мы.
Ранее Симеоне прокомментировал игру своей команды в матче с «горожанами».