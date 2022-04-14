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Симеоне: «Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды»

14 апреля 2022, 10:13
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», прокомментировав также эпизод с аплодисментами.

Мы имеем право быть гордыми за людей, которые видели сражающуюся команду. Это дает нам умиротворение, поскольку мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата.

Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?

Есть судья, который руководствуется правилами. Надо поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один мяч больше, чем мы.

Ранее Симеоне прокомментировал игру своей команды в матче с «горожанами».

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 17:41
Симеоне аплодировал Пепу, потому что тот красавчик!
Incredulous
Incredulous
14 апреля в 15:29
Симеоне всегда был подлым, лицемерным типом. Никогда не умел проигрывать, и никогда не мог отвечать за свои слова и действия. И даже тут не хватило смелости признаться в истинных мотивах его действий.
Знатог
Знатог
14 апреля в 10:27
)) Симеоне: мы конечно забили, но соперник забил на 1 больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 10:15
А они аплодировали тебе!
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