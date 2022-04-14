Симеоне: «Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды»

Главный тренер «Атлетико» высказался после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», прокомментировав также эпизод с аплодисментами.

Мы имеем право быть гордыми за людей, которые видели сражающуюся команду. Это дает нам умиротворение, поскольку мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата.

Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?

Есть судья, который руководствуется правилами. Надо поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один мяч больше, чем мы.