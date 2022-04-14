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Шлойдо: «Сегодняшний уровень чемпионата Беларуси ниже, чем в России»

14 апреля 2022, 09:26

Член исполкома Белорусской федерации футбола Игорь Шлойдо прокомментировал возможное участие клубов из Беларуси в российском первенстве.

Никогда не говори никогда. В Белорусии среди болельщиков, специалистов, тренеров давно ходят разговоры про объединение, уже лет пять-семь. Были сторонники, были противники. Речь о том, чтобы в Российской Премьер-лиге играла одна наша команда, условно, самый знаменитый клуб — БАТЭ. Или минское «Динамо», у которого есть имя на постсоветском пространстве. Тогда повысится зрительский интерес, как произошло в случае с хоккейными динамовцами, играющими в КХЛ. Матчи с их участием — одни из самых высоких по посещаемости в стране. Это интересный продукт, болельщики его любят и ходят охотнее, чем на футбол. И если бы наша сильнейшая команда играла в Премьер-Лиге, к нам приезжали бы лучшие российские клубы. Ностальгия. Фанаты ездили бы в Россию. И Белоруссия одну команду высокого уровня потянула бы, смогла бы содержать, они не были бы мальчиками для битья. Потому что сегодняшний уровень чемпионата Беларуси, что тут скрывать, гораздо ниже, чем в России. И запускать несколько клубов смысла нет, не совсем правильно было бы играть с соперниками посредственного уровня.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
3ton
3ton
14 апреля в 09:36
Вообще было бы хорошо , если в РПЛ играло 1-2 клуба из Беларуси.
Посещаемость поднялось бы и интерес к футболу возрос .
Крепкого середничка можно было иметь из Беларуси .
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 09:33
А он был когда-то выше
shlomo
shlomo
14 апреля в 09:30
Все может быть
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