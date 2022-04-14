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Нуньес: «Поздравляю „Ливерпуль“, мы сделали всё возможное»

14 апреля 2022, 09:01
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес высказался о матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:3).

«Бенфика» — замечательный клуб, способный достигать большего. Здесь (на «Энфилде») трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным для меня, однако мои партнеры по команде заслуживают похвалу.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 апреля в 12:16
По-любому, Бенфика молодцы - не 79@лись в этой схватке, как многие другие оппоненты Ливерпуля. Будут продолжать играть в такой футбол - однозначно вырастут в классе
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 апреля в 11:05
Нуньес был хорош в обоих играх, перспективный игрок, достойные слова
Красные играли по результату, дали отдых основным игрокам, после 3-1 вообще расслабились..но главное выход в полуфинал ЛЧ без особых затрат
A.S.A
A.S.A
14 апреля в 09:54
Ливерпуль играл на расслабоне, по этому и позволили много создать и забить Бенфике, думаю если бы результат первой игры был немного другим, то и игра Ливерпуля была бы более строгой.
А вот Дарвин в очередной раз показал товар лицом! Думаю охота за ним летом будет нешуточная
1 984
1 984
14 апреля в 09:07
Бенфика показала достойный результат.
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