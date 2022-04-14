Нуньес: «Поздравляю „Ливерпуль“, мы сделали всё возможное»

Нападающий «Бенфики» высказался о матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:3).

«Бенфика» — замечательный клуб, способный достигать большего. Здесь (на «Энфилде») трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным для меня, однако мои партнеры по команде заслуживают похвалу.