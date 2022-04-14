Нуньес: «Поздравляю „Ливерпуль“, мы сделали всё возможное»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес высказался о матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:3).
«Бенфика» — замечательный клуб, способный достигать большего. Здесь (на «Энфилде») трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным для меня, однако мои партнеры по команде заслуживают похвалу.
Красные играли по результату, дали отдых основным игрокам, после 3-1 вообще расслабились..но главное выход в полуфинал ЛЧ без особых затрат
Красные играли по результату, дали отдых основным игрокам, после 3-1 вообще расслабились..но главное выход в полуфинал ЛЧ без особых затрат
А вот Дарвин в очередной раз показал товар лицом! Думаю охота за ним летом будет нешуточная
А вот Дарвин в очередной раз показал товар лицом! Думаю охота за ним летом будет нешуточная