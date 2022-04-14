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Симеоне саркастично аплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени

14 апреля 2022, 10:25
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0) саркастично аплодировал игрокам «горожан» за то, что те тянули время.

Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт добавил 12 минут компенсированного времени из-за стычек между игроками команд в концовке встречи. На 100-й минуте матча Симеоне вышел на поле и аплодисментами отреагировал на вышеназванный эпизод. За это специалист получил желтую карточку.

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Все комментарии
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
17 апреля в 14:52
Симеоне сам был подлым и команду такую же слепил, вспомнить хотя бы чм где он спровоцировал на удаление Бэкхэма!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 23:18
Забивал бы...и не пришлось бы аплодировать....
Команда за 2-е игры ни разу не забила...тут хоть аплодируй..хоть нет...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 апреля в 19:43
Эдерсон тянул время.... ага! Да если бы Атлету так прилетело,то боюсь уже в реанимации оказался. Зинченко молодец,напихал по полной Савичу,тот аж чуть сознание не потерял от этого парня. Да, Саша сейчас на взводе,может и полкоманды соперника в газон втоптать. Это хорошо,что у него подружки Ювелины не было,а то бы и у Диего пригорело не хило.
Молодцы Сити что не пропустили гол и остались на ногах,а не в травмпункте.Да и Хосеп мужественно держался.наблюдая за хамством оппонента.
Сити доигрывал матч весь перебинтованный и покалеченный или они должны были бегать реактивно. Даже Уолкера покалечили,а этот парень ой да как крепок! Буду надеяться,что эти парни не попадут в следующем сезоне и шансы у них хорошие.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
14 апреля в 19:32
если бы они вели со счётом 2-0,то сам Семён за стадион бегал в поисках мяча. Ян бился головой о штангу.Гризли вырывал свои кучеряшки,а Луи держался бы за зуб.
протон
протон
14 апреля в 15:47
Симеоне не понравилось смотреть на себя и свою игру со стороны
протон
протон
14 апреля в 15:47
Оценил затяжку времени по его же конспектам . И наверно орнул когда Пеп сел у оборону и припарковал автобус в лучших традициях Симеоне .
На самом деле здорово, что все в этом матче сошлось воедино-Гвардиола наконец смог пройти дальше в противостоянии, где вместо привычной игры его команде приходится терпеть и бороться, уж сколько раз Пеп вылетал в таких матчах, ну а Атлетико все же ощутил на себе все свои же приемы, правда похоже не понравилось, но и поделом:)
Incredulous
Incredulous
14 апреля в 15:25
А что так не понравилось Симеоне? То, что против него сыграли его же тактикой. Ведь это как раз любимый стиль Симеоне: зацепится за минимальное преимущество, выставить автобус и не брезговать любыми методами сдерживания соперника, такими как грубой игрой, провоцированием соперника, затяжкой времени и т.д. Пусть теперь на себе почувствует свою любимую тактику.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
14 апреля в 15:01
Ой чья бы корова мычалп
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:02
10 млрдов состав они затягивали время но против Реала этот номер не пройдёт
112910415
112910415
14 апреля в 13:11
кто ж без греха - то ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 апреля в 12:09
Затяжка времени - эт, канешн, подло, но, не нужно забывать, что сами Мадридцы, зачастую, не пренебрегают этим приёмом. А, если учесть, в какой грязный футбол вообще играют подопечные Симеоне, то тут нужно аплодировать только самим себе, нечего Золушку из себя строить, цирк он устроил...
cska1948
cska1948
14 апреля в 12:08
Когда сами тянут время, симулируют, то это в порядке вещей. Но когда это делают другие , то караул. Странные люди.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 апреля в 11:43, ред.
В глупое положение себя Эль Чоло поставил. Ему надо было аплодировать своему подопечному клоуну - Филиппе, который своим бестолковым поступком устроил скандал, сбив наступательный темп Атлетов и окончательно их похоронив.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 10:35
Хочешь победить - тяни время.
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 10:35
Блин но игроки матрасов сами когда надо не хило этим пользуются!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 апреля в 10:34
Яйцетряса можно понять, попытки горожан делать то, чем обычно занимаются на поле именно игроки "Атлетико" можно засчитать за жесткий троллинг))
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 10:33
Можно было и раньше карточку дать.
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