Симеоне саркастично аплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени

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14 апреля 2022, 10:25

Главный тренер «Атлетико» во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0) саркастично аплодировал игрокам «горожан» за то, что те тянули время.

Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт добавил 12 минут компенсированного времени из-за стычек между игроками команд в концовке встречи. На 100-й минуте матча Симеоне вышел на поле и аплодисментами отреагировал на вышеназванный эпизод. За это специалист получил желтую карточку.