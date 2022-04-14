Симеоне саркастично аплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0) саркастично аплодировал игрокам «горожан» за то, что те тянули время.
Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт добавил 12 минут компенсированного времени из-за стычек между игроками команд в концовке встречи. На 100-й минуте матча Симеоне вышел на поле и аплодисментами отреагировал на вышеназванный эпизод. За это специалист получил желтую карточку.
Команда за 2-е игры ни разу не забила...тут хоть аплодируй..хоть нет...
Команда за 2-е игры ни разу не забила...тут хоть аплодируй..хоть нет...
Молодцы Сити что не пропустили гол и остались на ногах,а не в травмпункте.Да и Хосеп мужественно держался.наблюдая за хамством оппонента.
Сити доигрывал матч весь перебинтованный и покалеченный или они должны были бегать реактивно. Даже Уолкера покалечили,а этот парень ой да как крепок! Буду надеяться,что эти парни не попадут в следующем сезоне и шансы у них хорошие.
Молодцы Сити что не пропустили гол и остались на ногах,а не в травмпункте.Да и Хосеп мужественно держался.наблюдая за хамством оппонента.
Сити доигрывал матч весь перебинтованный и покалеченный или они должны были бегать реактивно. Даже Уолкера покалечили,а этот парень ой да как крепок! Буду надеяться,что эти парни не попадут в следующем сезоне и шансы у них хорошие.
На самом деле здорово, что все в этом матче сошлось воедино-Гвардиола наконец смог пройти дальше в противостоянии, где вместо привычной игры его команде приходится терпеть и бороться, уж сколько раз Пеп вылетал в таких матчах, ну а Атлетико все же ощутил на себе все свои же приемы, правда похоже не понравилось, но и поделом:)
На самом деле здорово, что все в этом матче сошлось воедино-Гвардиола наконец смог пройти дальше в противостоянии, где вместо привычной игры его команде приходится терпеть и бороться, уж сколько раз Пеп вылетал в таких матчах, ну а Атлетико все же ощутил на себе все свои же приемы, правда похоже не понравилось, но и поделом:)