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Немецкий журналист: «Божович имел право ругаться. Я его спровоцировал»

12 апреля 2022, 13:30

Журналист немецкого издания Kicker Александр Косяков высказался о поведении главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича. Черногорский специалист нецензурно высказался в адрес Косякова после одного из вопросов журналиста.

Я задавал вопрос самым последним и долго сомневался, стоит это делать или нет. К этому привели следующие обстоятельства: трибуна журналистов находилась перед скамейкой запасных «Арсенала», и Божович с первых минут вел себя эмоционально, пытался завести команду, но она не заводилась, не бежала.

Я смотрел матчи многих команд, у которых было желание. На этом контрасте понимал, что зацеплю Божовича на пресс-конференции. Специалист у нас работает очень давно в чемпионате, он заслуженный тренер. Мне хотелось узнать, что там за ситуация, из-за которой команда выглядела потухшей.

Не ожидал такой реакции, знал, что Божович — интеллигентный человек. Потом я передал представителям «Арсенала», что жалею, что вывел его из себя. Он ругался, имел право, я его немного спровоцировал. Меня его реакция не обижает.

Может быть, его зацепило что я представляю немецкий журнал.

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Все комментарии
112910415
112910415
12 апреля в 23:25
нормальный журналист
bacek15
bacek15
12 апреля в 22:11
Хорошо, что не из Бильда, а то мог бы и схлопотать.))
Loko57
Loko57
12 апреля в 16:57
Сплошные муси-пуси...
berda2003
berda2003
12 апреля в 16:27
немцы лучшие ученики англичан, после поляков, по провокациям...
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 16:09
Ну, хоть признался иноагент.
Alice Tract
Alice Tract
12 апреля в 14:19
Косяков накосячил
beefs
beefs
12 апреля в 14:08
Это житейский скандал, переживут...
swed27
swed27
12 апреля в 14:03
Не надо оправдывать Божовича
David Young
David Young
12 апреля в 13:57
Я не согласен с тем что он имел право так себя вести.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 13:37
Респект журналисту! Хотя графу думаю не надо было срываться!
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 13:36
Хоть один адекватный журналист нашёлся.
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