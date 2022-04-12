Немецкий журналист: «Божович имел право ругаться. Я его спровоцировал»

Журналист немецкого издания Kicker Александр Косяков высказался о поведении главного тренера тульского «Арсенала» . Черногорский специалист нецензурно высказался в адрес Косякова после одного из вопросов журналиста.

Я задавал вопрос самым последним и долго сомневался, стоит это делать или нет. К этому привели следующие обстоятельства: трибуна журналистов находилась перед скамейкой запасных «Арсенала», и Божович с первых минут вел себя эмоционально, пытался завести команду, но она не заводилась, не бежала.

Я смотрел матчи многих команд, у которых было желание. На этом контрасте понимал, что зацеплю Божовича на пресс-конференции. Специалист у нас работает очень давно в чемпионате, он заслуженный тренер. Мне хотелось узнать, что там за ситуация, из-за которой команда выглядела потухшей.

Не ожидал такой реакции, знал, что Божович — интеллигентный человек. Потом я передал представителям «Арсенала», что жалею, что вывел его из себя. Он ругался, имел право, я его немного спровоцировал. Меня его реакция не обижает.

Может быть, его зацепило что я представляю немецкий журнал.