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«Возомнил себя Богом». Роналду под огнём критики, а дело о разбитом телефоне может повлиять на его планы

вчера, 18:26
Роналду Криштиану
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Некрасивая история с подробностями.

Криштиану Роналду неуютно чувствует себя в шкуре неудачника

«Манчестер Юнайтед» проводит кошмарный сезон, смена Сульшера на Рангника вполне ожидаемо себя не оправдала. Команда вылетела из Лиги чемпионов и всех кубковых турниров, а попадание в топ-4 АПЛ за семь туров до финиша чемпионата уже является мечтой, а не целью, ведь не все в руках «красных дьяволов». Пресса постоянно пишет о неразрешимых противоречиях внутри команды, и косвенных подтверждений того, что в МЮ не все в порядке, предостаточно.

Одной из сторон внутреннего конфликта то и дело называют Роналду, а сам португалец давал понять, что конфликт с футболом у некоторых его одноклубников. Криштиану попал, пожалуй, в самую слабую — в профессиональном и ментальном смысле — команду в своей карьере. Великие спортсмены ненавидят быть неудачниками, а нынешний сезон подбрасывает ему одно испытание за другим. Это выбивает из колеи, заставляет нервничать и приводит к потере контроля.

Роналду был вне себя после поражения от «Эвертона»

Очередной, даже не скажу, что последней каплей для португальца (сезон ведь еще не завершен) стало минимальное поражение от «Эвертона», который что при Бенитесе, что при Лэмпарде ведет борьбу за выживание. По пути в подтрибунное помещение «Гудисон Парк» Роналду выместил злость на мальчике, который снимал его на телефон: на ходу выбил аппарат из рук ребенка резким движением, телефон разбился, а Криштиану стал злодеем для всей футбольной Англии.

Понятно, что Роналду был расстроен, а вдобавок к моральным страданиям испытывал физическую боль (сильно хромал, когда уходил с поля), но объяснения в данном случае не могут служить оправданиями. Звездный футболист должен нести всю тяжесть персональной ответственности за поступок, который его не красит. Безусловным плюсом в карму является тот факт, что Роналду, не дожидаясь официальных итогов расследования инцидента, взял вину на себя и принес извинения на своих страницах в социальных сетях:

Справляться с эмоциями в такие моменты всегда очень тяжело. Я понимаю, что мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру и следит за нами. Я хочу попросить прощения за свою вспышку гнева и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд».

Жертвой Криштиану оказался 14-летний мальчик с аутизмом

У кого ни разу не случалось секундного помутнения на фоне сильных эмоций, тот не человек. В припадках любви и гнева, ярости и страсти люди постоянно что-то (а иногда и кого-то) бьют, пинают, швыряют, сбивают с ног. Криштиану можно понять по-человечески, тем более он сразу извинился, как только пришел в себя. Однако есть поступки, которые общество не готово простить сразу. Или вообще.

Журналист Liverpool Echo после матча провел собственное расследование по горячим следам и нашел женщину по имени Сара Келли, которая заявила, что пострадавший от вспышки гнева Роналду приходится ей сыном. Мальчика зовут Джейкоб, ему 14 лет, и он страдает аутизмом. Издание приводит слова матери пострадавшего:

Игроки МЮ уходили с поля после финального свистка. Наши места были прямо около тоннеля, и сын снимал футболистов на видео. Когда мимо проходил Роналду, он опустил телефон ниже, потому что тот стянул гетру, было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть ближе. Он ни слова не сказал вслух. Роналду просто выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. У него синяк на руке. Не могу поверить, что это произошло.

Я плакала, меня трясло. Джейкоб впал в ступор — у него аутизм и диспраксия. Он полностью осознал произошедшее, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, теперь его будет сложно снова вытянуть на футбол. Это был первый матч в его жизни на стадионе, и такое случилось… Роналду — его кумир. Да, он не играет за «Эвертон», но мой сын знает его, он постоянно говорил: «Там будет Роналду. Я увижу его». Мальчик с аутизмом подвергся не спровоцированному нападению со стороны футболиста. Так я это вижу как мама.

Делом занялась полиция. Роналду уже несет репутационные убытки

Полиция Мерсисайда подтвердила, что проведет расследование инцидента, в заявлении сказано, что правоохранители пообщаются со всеми участниками происшествия. Неофициальная расправа более стремительная и порой даже более жестокая. Так, международная организация по защите прав детей Save the Children уже дистанцировалась от Роналду. Португалец в прошлом был послом этой организации.

Подливают масла в огонь комментарии в прессе и социальных сетях. Сара Келли, мать пострадавшего Джейкоба назвала опубликованные в социальных сетях извинения «оскорбительными». По ее мнению, Роналду сотрясает воздух вместо того, чтобы связаться с реальной жертвой и попросить прощения. Во-вторых, фанатам «Эвертона» нечего делать на «Олд Траффорд». В то же время бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике тоже нашел пару ласковых слов для Криштиану:

Он мне никогда не нравился. Роналду верит, что он Бог, и что он может делать все, что захочет. Пусть он один из лучших футболистов в истории, но как человек он мне не нравится.

Еще одна причина покинуть «Манчестер Юнайтед» и Англию будущим летом

У Роналду, как и у многих из нас, есть неизлечимая слабость: ему хочется, чтобы его любили. Только кому-то достаточно любви семьи и родных, а ему нужно признание миллионов. Португалец обижался из-за того, что фанаты «Реала» были требовательными, не слепо восхищались. Он перешел в «Ювентус», потому что тамошние болельщики аплодировали, когда он забивал в ворота их команды. Он рассчитывал на порцию любви на «Олд Траффорд» и в АПЛ, куда вернулся 12 лет спустя.

Но теперь Криштиану ждет персональный свист на всех стадионах Англии, как Курта Зума, ударившего свою кошку. Защитника «Вест Хэма» до сих пор «чествуют», память у трибун долгая. Не сомневаюсь, что и Роналду устроят обструкцию фанаты соперников, да и лояльность «Олд Траффорд» под вопросом. КриРо умеет и даже любит преодолевать обстоятельства в отдельно взятых матчах, но играть в вечной атмосфере хейта он вряд ли захочет, тем более есть и спортивные причины, подталкивающие к уходу из «Ман Юнайтед». Кажется, возвращение на Туманный Альбион получится не долгим и не счастливым.

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 23:43
У хейтеров лучшего в истории появилась еще причина его для обливания его славного имени нечистотами. Что представители древнейшей профессии ,что его горячие хейтеры( что тождественно) принялись его дружно травить в СМИ и соцсетях. Нового телефона и компенсации мало, нужно чтобы он пол своего состояния перевел мамке это аустиста( а аутиста ли) и, видимо, публично встал на колени.Хотя конфликт и выеденного яйца не стоит, раздул из мухи слона.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:02
Спасибо за статью. Справедливости ради стоит отметить, что обстановка на трибунах была далеко недружелюбной в тот момент. Смотрел видео, фанаты Эвертона столпились у выхода игроков МЮ, оскорбляли их и показыали неприличные жесты. Не удивлюсь, если Роналду воспринял руку с телефоном ребенка, как очередного хейтера и провокатора

Это не оправдывает футболиста, но нужно знать в каком контексте происходили события.
Zak11
Zak11
вчера в 21:31
Возраст Роналду и его амбиции несопоставимы уже. Пора бы спуститься с небес на землю и уезжать доигрывать на родину. Большие клубы только страдают из-за его присутствия.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:14
Мальчик не прав
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:08
Позорище. Давно бы метнулся лично, принёс извинения
monah-10
monah-10 ответ GHOST ОF TSUSHIMA (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Насчет Икарди там половина сборной его не хотела, инцидент с Макси Лопесом, ваши аргументы про неадекватность, все что вы описали это в игре, и ничего зловещего как вы преподнесли там нету. Никто за эти игровые моменты его абструкции не подвергал. Единственно что долго обсуждалось так это Месси и Икарди. У тебя бабу уведут, ты на это нормально отреагируешь? Здесь Месси пришлось на правах лидера вынести этот вердикт от всей сборной. Так что вы не правы.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:21
ой как накинулись сразу
шакалье

человек уже извинился
что не так то?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ GHOST ОF TSUSHIMA (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Это сообщение показывает что автор сам из сектантов, только из противоположенной стороны улицы.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:52
Как-то я уже писал о том что чем выше люди забираются по лестнице славы, тем им сложнее смирится с потерей той самой славы. Дело совсем не в том чего добился Роналду будучи игроком, а он добился космического уровня и стал самым популярным и известным человеком в мире. Дело в том как он справится со всей этой своей известностью после окончания карьеры. Многие уходят в глубокую депрессию и не выходят из нее годами.

Желаю Роналду и Месси достойно завершить карьеру и ещё достойнее прожить послефутбольную жизнь.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 19:12
Да он болен или, как пишут выше, неизлечим... Его эгоизм не лечится...
GHOST ОF TSUSHIMA
GHOST ОF TSUSHIMA
вчера в 18:52
Вот для секты подобрал)))

1 эпизод) Болельщица, которой Месси сломал руку мячом: «Не любила Месси и раньше, а теперь не люблю еще больше».

2 эпизод)В 2011 году Месси дал всем фанатам "Реала" повод для ненависти. В одном из эпизодов понимая, что не удержит мяч в поле, Месси со всей силы ударил круглого в сторону трибун, попав в фаната. Стадион взорвался оглушительным гулом, а на аргентинца налетели футболисты "Реала". Некрасиво...

3 эпизод)Однако особняком стоит отдельный случай агрессии Месси. Это было в 2015 году в товарищеском матче против "Ромы". В одном из эпизодов Месси ни с того ни с чего боднул игрока соперника, а после схватил его за горло. Что могло вызвать такую агрессию Лео?

4 эпизод) Эту же историю подтвердил и сам Гвардиола:

"Он настаивал на том, чтобы играть на позиции Ибрагимовича. В противном случае - отказывался выходить на поле. Когда стадион встречал Златана овациями, Лео ревновал. Он - ребенок, который знает свой талант и уникальность, поэтому думает, что вправе требовать всего на свете." - рассказывал Гвардиола.

5 эпизод)В сборной Месси - уже давно личность масштаба Диего Марадоны. Именно поэтому он позволяет себе многое. Так, например, на ЧМ-2018 не поехал лучший бомбардир Аргентины после Месси Мауро Икарди. Причина - личное нежелание Месси видеть футболиста в сборной.
112910415
112910415
вчера в 18:49
надо испить и из этой чаши
перед уходом
Elliada
Elliada
вчера в 18:47
Почитал комментарии по поводу данного происшествия на других форумах. Удивительно, но некоторые "фанаты" еще и оправдывают поступок Роналду и даже винят мальчика.

Это ведь не первый его мерзкий поступок. Какие могут быть аргументы в его защиту? НИКАКИХ.

Сейчас важно наказать Роналду. Опустить его на землю, чтобы не думал, что ему всё дозволено
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