«Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн

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15 апреля 2022, 15:09

«Реал» готов усилить свой интерес к защитнику «Челси» .

Fichajes утверждает, что мадридский клуб может предложить немецкому футболисту 3-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Отмечается, что конкуренцию «Реалу» в борьбе за трансфер Рюдигера могут составить «Ювентус» и «Барселона». Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом.

Ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.