«Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн

«Реал» готов усилить свой интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.
Fichajes утверждает, что мадридский клуб может предложить немецкому футболисту 3-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Отмечается, что конкуренцию «Реалу» в борьбе за трансфер Рюдигера могут составить «Ювентус» и «Барселона». Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом.
Ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.
сколько Начо в сезоне играет?
на позиции ЦЗ при том в том числе
это не дело совсем)
сколько Начо в сезоне играет?
на позиции ЦЗ при том в том числе
это не дело совсем)
только к Милитао меньше всего претензий и к здоровому Менди
остальных можно на банку под матчи с Гранадой, Леванте и прочими подобными клубами оставить))
только к Милитао меньше всего претензий и к здоровому Менди
остальных можно на банку под матчи с Гранадой, Леванте и прочими подобными клубами оставить))
хотя не топ приобретение явно)
хотя не топ приобретение явно)