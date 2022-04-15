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«Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн

15 апреля 2022, 15:09

«Реал» готов усилить свой интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.

Fichajes утверждает, что мадридский клуб может предложить немецкому футболисту 3-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Отмечается, что конкуренцию «Реалу» в борьбе за трансфер Рюдигера могут составить «Ювентус» и «Барселона». Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом.

Ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
15 апреля в 18:57
ага
сколько Начо в сезоне играет?
на позиции ЦЗ при том в том числе
это не дело совсем)
FenixSL
FenixSL ответ shur (раскрыть)
15 апреля в 18:55
в несколько раз лучше Начо, не смотря на преданность клубу и постоянную мотивацию
только к Милитао меньше всего претензий и к здоровому Менди
остальных можно на банку под матчи с Гранадой, Леванте и прочими подобными клубами оставить))
shur
shur ответ FenixSL (раскрыть)
15 апреля в 18:33
...ну в принципе как Рамос , боец , только мавр, сгодится!!!
протон
протон
15 апреля в 17:19
Вот его бы точно не хотелось, парень идёт только за деньгами, ничего больше его не интересует. Тот же Милитао отлично выполняет функции ЦЗ, да и возраст отличный, это не сама проблемная позиция в команде, а Рюдигер - не лучший кандидат к тому же очень дорогой
A.S.A
A.S.A
15 апреля в 15:54
Ну это еще вминяемое предложение. Сиожет и центрального сыграть и правого куда лучше Карвахаля будет
FenixSL
FenixSL
15 апреля в 15:33
с защитой реала это будет не лишним
хотя не топ приобретение явно)
Carl Lewis
Carl Lewis
15 апреля в 15:25
Пусть идет.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 15:19
Я думаю это было бы неплохо.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 15:11
Добрый день. Я полагаю Вы имели ввиду за март?
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