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Кечинов: «Для „Спартака“ сейчас каждый матч может оказаться проблемой»

15 апреля 2022, 20:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Для «Спартака» сейчас каждый матч может оказаться проблемой, потому что у команды нет стабильной уверенной игры. Да, немного обезопасили себя, выиграв у «Арсенала», а то были совсем рядом с зоной вылета. Но на каждую следующую игру надо выходить и играть, получать удовольствие, и чтобы болельщики, которые продолжают ходить на стадион, могли наслаждаться футболом.

Я не думаю, что «Рубин» сейчас в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак». Да, в футболе может всякое произойти, но, мне кажется, у подопечных Слуцкого сейчас и психологическое состояние не очень, да и с составом проблемы. Поэтому я думаю, что в этой игре «Спартак» — безусловный фаворит.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 22:00
Наверное проблема в головах
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 20:57
Чемпионат уже можно просто доигрывать.
Байкал-38.
Байкал-38.
15 апреля в 20:40
Спартак это проблема для Спартака.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 20:15
Спартак сильнее и не только на данный момент.
Futurista
Futurista
15 апреля в 20:07
Равно как и для соперника Спартака)...
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