Кечинов: «Для „Спартака“ сейчас каждый матч может оказаться проблемой»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Для «Спартака» сейчас каждый матч может оказаться проблемой, потому что у команды нет стабильной уверенной игры. Да, немного обезопасили себя, выиграв у «Арсенала», а то были совсем рядом с зоной вылета. Но на каждую следующую игру надо выходить и играть, получать удовольствие, и чтобы болельщики, которые продолжают ходить на стадион, могли наслаждаться футболом.

Я не думаю, что «Рубин» сейчас в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак». Да, в футболе может всякое произойти, но, мне кажется, у подопечных Слуцкого сейчас и психологическое состояние не очень, да и с составом проблемы. Поэтому я думаю, что в этой игре «Спартак» — безусловный фаворит.