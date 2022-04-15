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Р. Билялетдинов: «„Спартак“ является фаворитом матча с „Рубином“»

15 апреля 2022, 19:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

«Спартак» является фаворитом матча с «Рубином», но все равно все покажет игра. За «красно-белых» играет опыт исполнительского мастерства футболистов, это очень важно для игроков, они знают, как нужно правильно действовать. Поэтому «Спартак» опытнее, но набор фамилий еще не является командой. «Рубин» может сыграть на отсутствии стабильности в результатах «красно-белых».

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 09:27
является
но мы-то знаем, как порой бывает ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:01
Любая команда фаворит против команды которая проиграла предыдущие 8 матчей из 9-ти....
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 20:56
Хозяева Спартак естественно фаворит
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 19:56
В Рубин уже никто не верит.
lotsman
lotsman
15 апреля в 19:25
Игра покажет, кто фаворит.
shlomo
shlomo
15 апреля в 19:17
Рубину терять нечего, так что даст бой!
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 19:15
Без всяко сомнения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 19:06
Я тоже так думаю и буки так думают
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