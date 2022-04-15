Р. Билялетдинов: «„Спартак“ является фаворитом матча с „Рубином“»

Бывший тренер «Рубина» поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

«Спартак» является фаворитом матча с «Рубином», но все равно все покажет игра. За «красно-белых» играет опыт исполнительского мастерства футболистов, это очень важно для игроков, они знают, как нужно правильно действовать. Поэтому «Спартак» опытнее, но набор фамилий еще не является командой. «Рубин» может сыграть на отсутствии стабильности в результатах «красно-белых».