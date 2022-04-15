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Хаджи: «Надо оставить 8 команд в чемпионате России»

15 апреля 2022, 18:45

Бывший начальник «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможных вариантах проведения Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Я не понимаю, зачем все торопятся. Летом будет большая пауза, все команды предъявят бумаги о финансовых возможностях, тогда уже будет видно. Сейчас сделают больше команд в РПЛ, а потом в середине сезона они перестанут существовать. Надо оставить 8 команд в чемпионате, чтобы клубы зарабатывали нормальные деньги. В этом есть свои плюсы: будет хорошая прибыль и болельщик пойдет на матчи.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
bsww
bsww ответ minai (раскрыть)
16 апреля в 14:41
Педри из Барсы же провёл за сезон 70+ матчей, а ведь он ещё юнец. А наши даже половину "пробежать" не в состоянии
112910415
112910415
16 апреля в 09:46
простой вариант не всегда хороший
а в данном случае он совсем негодный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:16
В чём фишка то ???
Оставить 8 команд у которых и так есть деньги чтоб они смогли "нормально зарабатывать"....а остальные 8 исключить чтоб они не имеющие деньги так никогда их и не заработали ???...))
minai
minai ответ bsww (раскрыть)
15 апреля в 22:13
По сути, Вы предлагаете нашим лодырям-горе-футболистам, за те же деньги бегать в два раза больше.
minai
minai
15 апреля в 22:07
Этот глупец скоро предложит совсем закрыть футбол в нашей стране.
bsww
bsww
15 апреля в 21:42
Сильнейшие ТОП-КЛУБЫ Англии и Испании играют
38 матчей в чемпионате
6 матчей в группе ЛЧ + в идеале в 1/8-2 и 1/4-2 с 1/2-2 и финал-1. 6+7=13. Итого 51 или 48 матчей, если вылетят в 1/4
финал 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 в кубке Англии (6 матчей) Итого 54-57 матчей
Финал 1/2-2 1/4 1/8 в кубке Лиги. Итого 5 матчей. В сумму 59-62 матча за сезон.

ИТОГ. РАЗ НАШИ "ХОТЯТ" СТАТЬ ТОП-КЛУБОМ НАДО ИГРАТЬ МИНИМУМ 50+ МАТЧЕЙ. А мы играем 30 игр в чемпионате, сливаемся в 1 игре в кубке страны и устаём после 6 игр в группе еврокубков. Итого наши топ-клубы с натяжкой проведут 40 матчей.
ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЮ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ ДО 26 КОМАНД И ИГРАТЬ В ДВА КРУГА. ВСЕ КЛУБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ФИНАНСОВУЮ ГАРАНТИЮ ВЫСТУПАТЬ В РПЛ ДО КОНЦА СЕЗОНА И НЕ БУДУТ "НЫТЬ", МОЛ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ. НАКАЗАНИЕ - ОТСТРАНЕНИЕ НА 10 ЛЕТ. ТАК МЫ УЗНАЕМ ТОЧНОЕ КОЛ-ВО КОМАНД И ВЫБЕРЕМ НУЖНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 50± МАТЧЕЙ
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 апреля в 19:28
Это бред.
1 984
1 984
15 апреля в 19:28
Категорически не согласен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 апреля в 19:26
Всё правильно - на всех не хватит: голо63я Россия и так со своих копеек последнее в виде налогов в Москву и Питер отдает... теперь же на них ещё и футбол столичный содержаться будет...

Смотрю на этот бордель... и вспоминаю как МЫ - ДУРАЧЬЁ над Брежневым и Черненко смеялись.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
15 апреля в 19:16
Приветствую! Ну этот пассажир все на прибыль измеряет!
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
15 апреля в 19:15
Правильно ! Московских с Питером сократить))
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 19:14, ред.
Приветствую Давид! Да потому что нужно думать прежде чем говорить!

Некоторые вообще доходят в разговорах чтобы оставить московские клубы, Зенит и конечно Краснодар так как он частный, вроде Рубин, а остальные типа закрыть. Это получается что в провинции не люди?! А ведь все эти клубы кроме кубанского питаются из наших денег.

Сейчас болелы КБ заклюют меня, но там все туманно, думаю. А ведь тот же Оренбург имеет думаю больше прав на помощь Газпрома. Ну это меня понесло и мое мнение чисто.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 19:12
".......будет хорошая прибыль и болельщик пойдет на матчи."
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А я мужик-деревенщина всю жизнь считал, что болельщик ходит на зрелищный футбол, а оказывается посещаемость зависит от прибыли. Гениально!
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 19:02, ред.
Про то что торопиться не надо , с этим я пожалуй соглашусь. А вот на счёт восьми команд , ну это просто какое-то безумие или это он имел ввиду создание Чемпионата московских команд !??
Конечно же любое мнение достойно уважения, но товарищ Хаджи , не до такой же степени быть в пике !)
beefs
beefs
15 апреля в 18:59
а лучше 5...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 18:57
Попадёт ли Спартак в эту восьмёрку?
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 18:56, ред.
Совсем не согласен с Хаджи Насреддином.

Лучше всего оставить один Спартак, а точнее Федун сдержит своё слово и наконец-то снимется с чемпионата.

Ну вот тогда Спартак заживёт, каждый год чемпионство, судьи и другие клубы перестанут творить заговор против Спартака. Одним словом заживут как всегда хотели.

Но это только первый круг Спартака без всех... Потом начнутся выступления Заремы про уборщиц и дворников. Ловчев в очередной раз подаст в суд с требованием не признавать столетие клуба, Мостовой потребует уволить всех и взять себя на все должности.

На двухсторонке Соболев упадёт в центре поля и Ваноли потребует пенальти в ворота "соперников". Федун опять сделает заявление о снятии Спартака с чемпионата имени себя.

И так по кругу.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
15 апреля в 18:55
Это Вы жестко.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 18:55
Бред несёт - несерьёзно.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 18:53
каждое г-но пер-нуть хочет по этому поводу!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 18:52
Сколько комментариев столько и мнений
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