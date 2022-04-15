Хаджи: «Надо оставить 8 команд в чемпионате России»

Бывший начальник «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможных вариантах проведения Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Я не понимаю, зачем все торопятся. Летом будет большая пауза, все команды предъявят бумаги о финансовых возможностях, тогда уже будет видно. Сейчас сделают больше команд в РПЛ , а потом в середине сезона они перестанут существовать. Надо оставить 8 команд в чемпионате, чтобы клубы зарабатывали нормальные деньги. В этом есть свои плюсы: будет хорошая прибыль и болельщик пойдет на матчи.