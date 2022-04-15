Хаджи: «Надо оставить 8 команд в чемпионате России»

Бывший начальник «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможных вариантах проведения Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.
Я не понимаю, зачем все торопятся. Летом будет большая пауза, все команды предъявят бумаги о финансовых возможностях, тогда уже будет видно. Сейчас сделают больше команд в РПЛ, а потом в середине сезона они перестанут существовать. Надо оставить 8 команд в чемпионате, чтобы клубы зарабатывали нормальные деньги. В этом есть свои плюсы: будет хорошая прибыль и болельщик пойдет на матчи.
Лучше всего оставить один Спартак, а точнее Федун сдержит своё слово и наконец-то снимется с чемпионата.
Ну вот тогда Спартак заживёт, каждый год чемпионство, судьи и другие клубы перестанут творить заговор против Спартака. Одним словом заживут как всегда хотели.
Но это только первый круг Спартака без всех... Потом начнутся выступления Заремы про уборщиц и дворников. Ловчев в очередной раз подаст в суд с требованием не признавать столетие клуба, Мостовой потребует уволить всех и взять себя на все должности.
На двухсторонке Соболев упадёт в центре поля и Ваноли потребует пенальти в ворота "соперников". Федун опять сделает заявление о снятии Спартака с чемпионата имени себя.
И так по кругу.
Лучше всего оставить один Спартак, а точнее Федун сдержит своё слово и наконец-то снимется с чемпионата.
Ну вот тогда Спартак заживёт, каждый год чемпионство, судьи и другие клубы перестанут творить заговор против Спартака. Одним словом заживут как всегда хотели.
Но это только первый круг Спартака без всех... Потом начнутся выступления Заремы про уборщиц и дворников. Ловчев в очередной раз подаст в суд с требованием не признавать столетие клуба, Мостовой потребует уволить всех и взять себя на все должности.
На двухсторонке Соболев упадёт в центре поля и Ваноли потребует пенальти в ворота "соперников". Федун опять сделает заявление о снятии Спартака с чемпионата имени себя.
И так по кругу.
Некоторые вообще доходят в разговорах чтобы оставить московские клубы, Зенит и конечно Краснодар так как он частный, вроде Рубин, а остальные типа закрыть. Это получается что в провинции не люди?! А ведь все эти клубы кроме кубанского питаются из наших денег.
Сейчас болелы КБ заклюют меня, но там все туманно, думаю. А ведь тот же Оренбург имеет думаю больше прав на помощь Газпрома. Ну это меня понесло и мое мнение чисто.
Некоторые вообще доходят в разговорах чтобы оставить московские клубы, Зенит и конечно Краснодар так как он частный, вроде Рубин, а остальные типа закрыть. Это получается что в провинции не люди?! А ведь все эти клубы кроме кубанского питаются из наших денег.
Сейчас болелы КБ заклюют меня, но там все туманно, думаю. А ведь тот же Оренбург имеет думаю больше прав на помощь Газпрома. Ну это меня понесло и мое мнение чисто.