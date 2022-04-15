Лаксальт оценил уровень футбола в России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался об уровне российского футбола.
Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается). А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.
Очки «Динамо» даются весной труднее, чем осенью? Ну, это же вторая половина сезона. Если в первой части поражение не является чем-то критическим, ведь ещё много матчей впереди, то сейчас, когда большинство игр позади, ценность очков растёт с каждой встречей. Так не только в России, во всём мире.
Ведь не секрет, что Диего являясь игроком сборной Уругвая, чей рейтинг гораздо выше российской сборной, к тому же до переезда в Москву успев поиграть во многих итальянских клубах, входящих в ТОП-5 лиг Европы, сравнил степень сложности игр у нас и в предыдущих командах, и оказалось что здесь ничуть не легче.
К тому же не открыл Америки утверждая что на финише очки даются гораздо труднее, а цена потерь гораздо выше, чем на старте. В общем сегодня Динамо необходимо у себя дома побеждать Ахмат, чтобы остаться в гонке преследования чемпиона и сохранить золотую интригу в чемпионате.
Ведь не секрет, что Диего являясь игроком сборной Уругвая, чей рейтинг гораздо выше российской сборной, к тому же до переезда в Москву успев поиграть во многих итальянских клубах, входящих в ТОП-5 лиг Европы, сравнил степень сложности игр у нас и в предыдущих командах, и оказалось что здесь ничуть не легче.
К тому же не открыл Америки утверждая что на финише очки даются гораздо труднее, а цена потерь гораздо выше, чем на старте. В общем сегодня Динамо необходимо у себя дома побеждать Ахмат, чтобы остаться в гонке преследования чемпиона и сохранить золотую интригу в чемпионате.