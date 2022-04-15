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Лаксальт оценил уровень футбола в России

15 апреля 2022, 18:26

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался об уровне российского футбола.

Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается). А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.

Очки «Динамо» даются весной труднее, чем осенью? Ну, это же вторая половина сезона. Если в первой части поражение не является чем-то критическим, ведь ещё много матчей впереди, то сейчас, когда большинство игр позади, ценность очков растёт с каждой встречей. Так не только в России, во всём мире.

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Все комментарии
minai
minai
15 апреля в 22:19
Было бы удивительно, если бы он сказал правду, тем самым признав и свой довольно посредственный уровень.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 19:25, ред.
Чтобы никоим образом не обидеть наших болельщиков, Лаксальт, давая оценку уровня российского чемпионата по футболу, предпочёл соблюсти некую политкорректность.

Ведь не секрет, что Диего являясь игроком сборной Уругвая, чей рейтинг гораздо выше российской сборной, к тому же до переезда в Москву успев поиграть во многих итальянских клубах, входящих в ТОП-5 лиг Европы, сравнил степень сложности игр у нас и в предыдущих командах, и оказалось что здесь ничуть не легче.

К тому же не открыл Америки утверждая что на финише очки даются гораздо труднее, а цена потерь гораздо выше, чем на старте. В общем сегодня Динамо необходимо у себя дома побеждать Ахмат, чтобы остаться в гонке преследования чемпиона и сохранить золотую интригу в чемпионате.
shlomo
shlomo
15 апреля в 18:27
Ну а что вы хотели услышать от него
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