Лаксальт оценил уровень футбола в России

Защитник «Динамо» высказался об уровне российского футбола.

Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается). А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.

Очки «Динамо» даются весной труднее, чем осенью? Ну, это же вторая половина сезона. Если в первой части поражение не является чем-то критическим, ведь ещё много матчей впереди, то сейчас, когда большинство игр позади, ценность очков растёт с каждой встречей. Так не только в России, во всём мире.