«„Зенит“ выиграет очередное чемпионство? А что это за команда?» Каттани — о работе в «Спартаке», Зареме и трансферах

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вчера, 18:43

Обещания, заверения и троллинг.

Спортивный директор «Спартака» ярко выступил в эфире «Коммент.Шоу». Словоохотливый итальянец рассказал о возникших трудностях в работе, влиянии Заремы Салиховой, новом контракте Зелимхана Бакаева и многом другом. А вот фраза, которая вызвала наиболее мощный отклик:

«Зенит» идёт за очередным чемпионством в России? А что это за команда? Я её не знаю.

Понятно, что итальянец иронизировал, тем более в своих зимних интервью он прямо называл «Зенит» ориентиром в российском футболе, к чьему уровню «Спартак» должен стремиться и со временем навязывать конкуренцию «сине-бело-голубым». Увы, не все «выкупили» элементарный троллинг. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов хоть как-то попытался подхватить шутливый тон и заявил, что знает только Коррадо Каттани из сериала «Спрут», а вот Александр Мостовой заявил, что это «неадекватно и ненормально». Генеральный директор «Зенита» и вовсе ответил в лоб, напомнив, что «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в сезон столетия. Ну да, было такое, из песни слов не выкинешь. Но с каких пор все такие ранимые и серьезные?

О разнице между «Спартаком» и «Зенитом»:

Главным образом, разница в менталитете. Это же очевидно. Все дело в психологии. Технический уровень очень важен, но дух победителя — это нечто особенное. Я пять сезонов отработал в ПСЖ , за это время клуб завоевал 12 трофеев. Да, Лигу чемпионов они не выиграли, но это не значит, что и всего остального не было. Нам нужен менталитет победителей. Не одному-двум игрокам, а всему клубу. Сложность в том, что сформировать такой менталитет можно только с помощью побед. И мы должны работать над этим каждый день. В Москве нет магазина, где бы я мог купить победный менталитет для команды. Его не купить за деньги, нужно формировать и прививать правильные качества, применять комплексный подход: покупать игроков с правильным характером, воспитывать своих.

О Зареме Салиховой:

Очевидно, что госпожа Салихова поддерживает клуб во многом. Это мое мнение. В спорных и сложных ситуациях проще всего начать поиск решения с разговора с ней. Она очень умная женщина, которая тонко все чувствует, вникает в нюансы и очень быстро определяет приоритеты. В этом смысле ее поддержка очень полезна. Хотите пример? Именно благодаря Зареме у Наиля Умярова сейчас длинный контракт со «Спартаком». Когда я только собирался в Москву, мы обсуждали текущий состав и потенциальных новичков. У меня была стратегия, я говорил, что если приду в «Спартак», то хочу продлить контракт этим игроком, этого продать, а того купить. Зарема была одной из тех, кто поддержал меня и помог реализовать мои предложения.

О Зелимхане Бакаеве и его контракте со «Спартаком»:

Сейчас весна, до конца чемпионата остается еще несколько игр. На данном этапе сложно заниматься продлением контрактов, ведь футболисты должны быть сосредоточены на игре. Обычно переговоры в такие моменты не приводят к успеху, а я начинаю вести дела, когда уверен в победе. И это не только моя точка зрения, такова практика футбола. Что касается Бакаева, я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я не говорил, что мы не будем с ним продлевать контракт, это неправда. У меня сложились с Зелимханом тесные отношения, но продление контракта — отдельная тема. Мы видим, что Бакаев хорошо себя показывает, прогрессирует. Мы видим его отдачу, его поведение на тренировках и на поле. Бакаев может стать очень важным игроком для «Спартака», я доволен его вкладом, но мне кажется, что чего-то не хватает. Как только это появится, все решится на две минуты. В футболе бывает всякое — одни договоры продлеваются, другие нет. Это зона моей ответственности, в которой я расставляю приоритеты. С кем-то я поспешил продлить контракты, с Бакаевым мне потребовалась пауза. Такова специфика моей работы.

О Паоло Ваноли:

Вот главное и основное качество, которое я искал в тренере: нам нужен был человек, который, как и я, мог бы заболеть, загореться «Спартаком». Мне бы не хотелось, чтобы тут работал человек, который приезжал бы на два-три часа, я хотел бы, чтобы человек здесь вкалывал 11 часов в сутки. Когда я встретился с Паоло, за пару секунд я увидел, что мы с ним одной группы крови.

О себе и своей работе:

Моя работа предполагает определенные ошибки, это не точная наука. Думаю, мы должны уважать людей, которые совершают ошибки. Или хотя бы разбираться, какие факторы стоят за их оплошностями. Я пытаюсь избегать ошибок, но не получается. Знаю, что я не идеален. Или вы думаете, что «Спартак» привез в Россию идеального итальянца? Нет, идеальных итальянцев вообще не существует. Это невозможно!

Об уходе Айртона:

Из-за решения ФИФА у нас было не так много аргументов, чтобы удержать его. Но мы постарались максимально оптимизировать ситуацию, выйти из нее с наименьшими потерями. Очень сложный момент, приходится подстраиваться под обстоятельства.

О трансферной стратегии «Спартака» на лето:

Это моя самая большая головная боль сегодня. У меня есть разные стратегии, которые я рассматриваю, но нужно подождать, прежде чем выбрать наиболее подходящую в зависимости от ситуации. Да, у меня есть план «A», план «B», план «C» и план «D», но вы сами знаете, что обстоятельства сейчас особые. Такое ощущение, что сейчас сентябрь, а не апрель. Нам остается только ждать. Вот какое решение примет ФИФА ? Оно сыграет определяющую роль.

Об отстранении (или добровольном отказе) Генича от комментирования матчей «Спартака»: