Шунин — лучший игрок матча «Динамо» — «Ахмат»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:0).
Голкипер отстоял матч на ноль, а также отметился результативной передачей.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:0).
Голкипер отстоял матч на ноль, а также отметился результативной передачей.
Хочется верить, что и в следующем туре, в дерби с армейцами удача не отвернётся от нашего вратаря и он продолжит свою сухую серию и дальше.
Хочется верить, что и в следующем туре, в дерби с армейцами удача не отвернётся от нашего вратаря и он продолжит свою сухую серию и дальше.