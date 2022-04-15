Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шунин — лучший игрок матча «Динамо» — «Ахмат»

15 апреля 2022, 21:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:0).

Голкипер отстоял матч на ноль, а также отметился результативной передачей.

Все новости
Официально«Бенфика» выиграла Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:50
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии
24 апреля
«Ред Булл Зальцбург» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
24 апреля
Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола
24 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»
24 апреля
ОфициальноГлушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
16 апреля в 01:17
молодцы Динамовцы, хорошо сыграли. Смолов кстати пока что неплохо вписался, забивает даже.
С Днем Рождения Динамо!!! Желаю вам ярких побед и красивой игры! С уважением от болельщика .
С Днем Рождения Динамо!!! Желаю вам ярких побед и красивой игры! С уважением от болельщика КС из Самары
Мне очень нравится как играет Ласкальт.. Не восстановился ещё полностью после травмы.. Но уже не плох... Шунин молодец.. И спас.. И какой пас выдал... Динамовцев с победой...
Вот хорошо, когда поздравляют победителя с победой и проигравшего с достойной отдачей и прессингом, а не унижают типа "Ахмат иди домой", Ахмат впердив. Как бы это не было трудно, надо соблюдать человеческую культуру и мужскую солидарность. Динамо очень деликатно оформил 2:0, наблюдается схема и связка игроков, прогресс на лицо.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 23:00, ред.
Не умаляя заслуг Шунина в сегодняшней победе Динамо над Ахматом, а он действительно после вступления в клуб им Яшина проводит уже вторую игру на ноль, но Гудиев сегодня отразил не менее сложный удар от Захаряна с близкого расстояния, переведя мяч на угловой и этот момент может претендовать на сейв-матч этого тура. И вообще у Виталия в этот вечер было, как минимум в два раза больше работы, чем у Антона и соответственно в два раза больше парированных ударов. Но это проблемы обороны грозненской команды. И раз специалисты выбрали лучшим вратаря Динамо, так тому и быть.

Хочется верить, что и в следующем туре, в дерби с армейцами удача не отвернётся от нашего вратаря и он продолжит свою сухую серию и дальше.
drug01
drug01
15 апреля в 22:09
Достойный вратарь
beefs
beefs
15 апреля в 21:52
с чем его и поздравляем...
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Gahi (раскрыть)
15 апреля в 21:49
Конечно молодец!
Gahi
Gahi
15 апреля в 21:44
Молодец, отстоял свои ворота на ноль. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 