Костич и Нкунку – в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

1649999920

15 апреля 2022, 08:18

УЕФА объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Полузащитник «РБ Лейпциг» — дубль в игре с «Аталантой» (2:0).

Хавбек «Айнтрахта» — дубль и голевая передача в матче с «Барселоной» (3:2).

Защитник «Рейнджерс» — дубль в игре с «Брагой» (3:1).

Защитник «Вест Хэма» — победный гол в матче с «Лионом» (3:0).