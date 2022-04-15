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Костич и Нкунку – в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

15 апреля 2022, 08:18

УЕФА объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку — дубль в игре с «Аталантой» (2:0).

Хавбек «Айнтрахта» Филип Костич — дубль и голевая передача в матче с «Барселоной» (3:2).

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье — дубль в игре с «Брагой» (3:1).

Защитник «Вест Хэма» Крейг Доусон — победный гол в матче с «Лионом» (3:0).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
15 апреля в 09:59, ред.
Каждый из игроков достоин этого звания...
Нкунку выдал очередной сумашедший матч
Костич забил даажды и отдал голевую и это в матче с Барселоной, это серьезный показатель
Голы Тавернье так же внесли весомый вклад в победу Рейнджерс
Вот Доусон тут немного уступает остальным наминантам...да, забил первый гол...но
Я вибираю Костича!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 09:10
Я бы Нкунку дал приз!
monah-10
monah-10
15 апреля в 08:40
Только они, больше некому.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 апреля в 08:24
Да, они и есть.
swed27
swed27
15 апреля в 08:23
Оба достойны этого звания
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