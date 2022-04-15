Костич и Нкунку – в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.
Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку — дубль в игре с «Аталантой» (2:0).
Хавбек «Айнтрахта» Филип Костич — дубль и голевая передача в матче с «Барселоной» (3:2).
Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье — дубль в игре с «Брагой» (3:1).
Защитник «Вест Хэма» Крейг Доусон — победный гол в матче с «Лионом» (3:0).
Нкунку выдал очередной сумашедший матч
Костич забил даажды и отдал голевую и это в матче с Барселоной, это серьезный показатель
Голы Тавернье так же внесли весомый вклад в победу Рейнджерс
Вот Доусон тут немного уступает остальным наминантам...да, забил первый гол...но
Я вибираю Костича!
Нкунку выдал очередной сумашедший матч
Костич забил даажды и отдал голевую и это в матче с Барселоной, это серьезный показатель
Голы Тавернье так же внесли весомый вклад в победу Рейнджерс
Вот Доусон тут немного уступает остальным наминантам...да, забил первый гол...но
Я вибираю Костича!