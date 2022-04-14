Модрич и Альбиоль – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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14 апреля 2022, 08:37

УЕФА объявил имена четырех претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Манчестер Сити» в матче с «Атлетико» (0:0) сделал 5 отборов, точность передач – 96%.

Защитник «Вильярреала» в игре с «Баварией» (1:1) совершил 8 отборов мяча, точность передач – 83%.

Защитник «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой» (3:3) сделал две голевые передачи и 9 отборов.

Полузащитник «Реала» в игре с «Челси» (2:3) сделал голевой пас, преодолел дистанцию в 13,72 км, точность передач – 90%.