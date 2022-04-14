Модрич и Альбиоль – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил имена четырех претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в матче с «Атлетико» (0:0) сделал 5 отборов, точность передач – 96%.
Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль в игре с «Баварией» (1:1) совершил 8 отборов мяча, точность передач – 83%.
Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас в матче с «Бенфикой» (3:3) сделал две голевые передачи и 9 отборов.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в игре с «Челси» (2:3) сделал голевой пас, преодолел дистанцию в 13,72 км, точность передач – 90%.
Сейчас так мало кто умеет
Сейчас так мало кто умеет
Модрич волшебник. Его пас в сторону Родриго был произведением искусства, который по сути, вывел Реал в полуфинал ЛЧ. Игроком недели должен быть Модрич.
Модрич волшебник. Его пас в сторону Родриго был произведением искусства, который по сути, вывел Реал в полуфинал ЛЧ. Игроком недели должен быть Модрич.
Лука....весь мир наблюдал и восхищался его голевой передачей на Бенза
Цимикас и Стоунз тоже молодцы,но все же Рауль и Лука красавцы, тем более в таком возрасте провели фантастические матчи
Лука....весь мир наблюдал и восхищался его голевой передачей на Бенза
Цимикас и Стоунз тоже молодцы,но все же Рауль и Лука красавцы, тем более в таком возрасте провели фантастические матчи