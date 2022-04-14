Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2021/2022

Модрич и Альбиоль – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

14 апреля 2022, 08:37

УЕФА объявил имена четырех претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в матче с «Атлетико» (0:0) сделал 5 отборов, точность передач – 96%.

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль в игре с «Баварией» (1:1) совершил 8 отборов мяча, точность передач – 83%.

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас в матче с «Бенфикой» (3:3) сделал две голевые передачи и 9 отборов.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в игре с «Челси» (2:3) сделал голевой пас, преодолел дистанцию в 13,72 км, точность передач – 90%.

Все новости
Официально«Бенфика» выиграла Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:50
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии
24 апреля
«Ред Булл Зальцбург» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
24 апреля
Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола
24 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»
24 апреля
ОфициальноГлушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
14 апреля в 19:49
Модрич одной передней всех затмил.
eleven LC
eleven LC
14 апреля в 16:59, ред.
Модрич достоин стать игроком недели за свой пас
Сейчас так мало кто умеет
протон
протон
14 апреля в 15:59
Уважьте старину Модрича. Недолго нам осталось наблюдать за игрой гения
Модрич волшебник. Его пас в сторону Родриго был произведением искусства, который по сути, вывел Реал в полуфинал ЛЧ. Игроком недели должен быть Модрич.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:06
Модрич хорош
A.S.A
A.S.A
14 апреля в 13:07
Альбиоль скушал Левандовскиго как в этом матче, так и в целом в двухматчевом противостоянии, а это дорогого стоит!
Лука....весь мир наблюдал и восхищался его голевой передачей на Бенза
Цимикас и Стоунз тоже молодцы,но все же Рауль и Лука красавцы, тем более в таком возрасте провели фантастические матчи
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 12:51
Ветераны показали что они все еще в деле. Кто то уже заканчивает карьеру в 36 лет, а они продолжают играть на высочайшем уровне и приносить успехи своим командам. Оба достойны этой награды. Молодцы!
амурец
амурец
14 апреля в 10:07
Модрич без вариантов
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 10:07
Нормальное решение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ nikoladolgov (раскрыть)
14 апреля в 10:00
А Альбиоль?)
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 09:39
Модрич прям как молодой !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 09:06
Ветеран Модрич ещё может.
beefs
beefs
14 апреля в 08:43
Отличная кроманда, так держать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 