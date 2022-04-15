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Шунин: «В день рождения „Динамо“ мы просто не могли сыграть по-другому»

15 апреля 2022, 22:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о победе над «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ.

Мне очень приятно получить сегодня этот приз [лучшему игроку матча]. Самое главное, что мы победили. Все-таки 99 лет нашему клубу исполняется, поэтому мы просто не могли сыграть по-другому.

Думаю, что это моя первая результативная передача в карьере. Но нам нужно смотреть не на отдельные результаты каждого из игроков, а нужно делать свою работу, чтобы завоевать трофеи. Это самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков.

Мы понимали, как нужно играть против этого соперника. У нас были моменты в каждом из таймов. Нужно было терпеть и ждать свой шанс и реализовать его. У нас были моменты, чтобы забить и довести матч до крупной победы. Советы тренера на теоретических занятиях помогают нам набирать очки.

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Все комментарии
drug01
drug01
15 апреля в 23:15
Молодцы так играть дальше!!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 22:59
Сделали себе подарок
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