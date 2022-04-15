Шунин: «В день рождения „Динамо“ мы просто не могли сыграть по-другому»

Вратарь «Динамо» высказался о победе над «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ .

Мне очень приятно получить сегодня этот приз [лучшему игроку матча]. Самое главное, что мы победили. Все-таки 99 лет нашему клубу исполняется, поэтому мы просто не могли сыграть по-другому.

Думаю, что это моя первая результативная передача в карьере. Но нам нужно смотреть не на отдельные результаты каждого из игроков, а нужно делать свою работу, чтобы завоевать трофеи. Это самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков.

Мы понимали, как нужно играть против этого соперника. У нас были моменты в каждом из таймов. Нужно было терпеть и ждать свой шанс и реализовать его. У нас были моменты, чтобы забить и довести матч до крупной победы. Советы тренера на теоретических занятиях помогают нам набирать очки.