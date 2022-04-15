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Семшов: «Если Каттани не знает „Зенит“, ему не стоит работать в „Спартаке“»

15 апреля 2022, 22:16

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что не знает такую команду, как «Зенит».

Если Каттани работает в нашем чемпионате и «Спартаке», он должен знать всех. В этом проявляется уважение к России и к первенству страны. Эти слова небольшое лукавство. Если он не знает команду «Зенит», тогда ему не стоит работать в «Спартаке». Любой уважающий себя специалист сначала изучает команды в чемпионате, кто на каком месте располагается. Тогда он не футбольный человек, раз не знает команды.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
16 апреля в 09:03
Де факто Каттани очень хорошо знает Зенит, причём лично! Просто сейчас решил юмором блеснуть. И кстати его трансфер Паредеса в ПСЖ считается провальным, так как Лео сейчас выставлен на трансфер за смешные 15-12 млн€.
112910415
112910415
16 апреля в 08:34
не постиг Семшов лёгкий итальянский юмор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 06:33
А в Спартаке все такие специалисты - слабо понимающие в футболе...
ДСА
ДСА
16 апреля в 05:59
Уделал словесно итальянку.
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 05:45
Каттани НИЧЕГО не имел (ЧИН не тот)!..Он как попугай "ПОПКА" повторил (на камеру) слова Заремы!)))))
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 05:23
Он не обязан знать все команды нашего убогого чемпионата.
makkie
makkie
16 апреля в 00:10
Еще один наивный )))

Каттани вообще другое имел в виду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
15 апреля в 23:45, ред.
Потому что он лично сидел полдня пересчитывая 40 млн евро , чтоб заплатить Зениту за Паредеса ...)))

Амнезия вещь такая...непредсказуемая...
Тут помню...тут не помню...
Походу потому и турнули из Челси и ПСЖ...не здоровается ни с кем...не узнаёт никого...постоянно спрашивает "Где я?"
132-357-004 21
132-357-004 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 апреля в 23:30
Вопрос дефакто. Почему человек возглавлявший скаутскую службу Челси и ПСЖ, до этого Палермо приведший в эту команду Дибало должен знать Зенит? Чтоб тебя знали и уважали в Европе ты должен как минимум всегда выходить в весеннею часть ЛЕ или ЛЧ, а не быть обезглавленной курицей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:09
Ну чего пристали к этому Каттани...
Ну не знает и не знает...
Руй тоже не знал...
Теперь знает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 22:19
Семшов вызывает огонь на себя от заремы.
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