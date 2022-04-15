Семшов: «Если Каттани не знает „Зенит“, ему не стоит работать в „Спартаке“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что не знает такую команду, как «Зенит».

Если Каттани работает в нашем чемпионате и «Спартаке», он должен знать всех. В этом проявляется уважение к России и к первенству страны. Эти слова небольшое лукавство. Если он не знает команду «Зенит», тогда ему не стоит работать в «Спартаке». Любой уважающий себя специалист сначала изучает команды в чемпионате, кто на каком месте располагается. Тогда он не футбольный человек, раз не знает команды.