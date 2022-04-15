Шварц: «Мы отплатили монетой тем людям, которые приходят болеть за нас»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Третий матч подряд мы играем «на ноль», и нам удается реализовать моменты, которые создает команда. В столь знаменательный день, в праздник в честь дня рождения нашего клуба, мы отплатили монетой тем людям, которые приходят болеть за нас на стадион. К тому же мы положили в копилку три очка.

Я не делал замен до голов? Я считаю, что мы показывали хорошую игру, и вполне могли повести в счете. У меня было абсолютное доверие тем, кто вышел в стартовом составе. Но то же самое я могу сказать и о запасных, что позже доказал гол Константина Тюкавина.

Почему рано заменил Шиманьски? Себа является очень важным игроком для нас. Мы приняли решение его заменить и передвинуть Захаряна на его позицию, а вверх отправили Лесового, великолепно проведшего тренировочный цикл.

Смолов сейчас лучше Тюкавина? Я бы положительные слова сказал о всех нападающих, которые есть у нас в обойме. Сегодня было принято решение в пользу Смолова.