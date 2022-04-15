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Шварц: «Мы отплатили монетой тем людям, которые приходят болеть за нас»

15 апреля 2022, 22:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Третий матч подряд мы играем «на ноль», и нам удается реализовать моменты, которые создает команда. В столь знаменательный день, в праздник в честь дня рождения нашего клуба, мы отплатили монетой тем людям, которые приходят болеть за нас на стадион. К тому же мы положили в копилку три очка.

Я не делал замен до голов? Я считаю, что мы показывали хорошую игру, и вполне могли повести в счете. У меня было абсолютное доверие тем, кто вышел в стартовом составе. Но то же самое я могу сказать и о запасных, что позже доказал гол Константина Тюкавина.

Почему рано заменил Шиманьски? Себа является очень важным игроком для нас. Мы приняли решение его заменить и передвинуть Захаряна на его позицию, а вверх отправили Лесового, великолепно проведшего тренировочный цикл.

Смолов сейчас лучше Тюкавина? Я бы положительные слова сказал о всех нападающих, которые есть у нас в обойме. Сегодня было принято решение в пользу Смолова.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:33
Платить деньги пришедшим поддержать команду - новая практика в мировом футболе...
Обычно зритель платит за просмотр игры...
1 984
1 984
16 апреля в 05:34
Динамо с победой.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 22:36
Ну это же здорово 👍
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