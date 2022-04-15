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Талалаев: «Поздравляю „Динамо“ с заслуженной победой»

15 апреля 2022, 22:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (0:2).

Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Мне моя команда нравилась до второго гола. Мы не давали им отбирать мяч на нашей половине, в первом тайме были поострее, но не реализовали. Но во втором тайме ошиблись и получили гол, Федя Смолов здорово исполнил. А второй гол поставил крест на наших надеждах. Не хочу обсуждать момент, когда Евгеньев сбил Конате, вистов мне это не добавит, но посмотрите сами момент, могло что-то измениться.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 07:54
набрали ход, однако
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:35
Если ключевое слово "заслуженной"...то какими были предыдущие 15 побед ???
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 05:32
Динамо с победой.
протон
протон
16 апреля в 01:09
Читаешь злые языки что продали, Терек никогда не продаст игру. Динамо было сильней вот и вся суть. Ни когда не поверю что бы Терек сдал.
suiw
suiw ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 апреля в 00:50
Не суди по Зениту
zooveterinar
zooveterinar
15 апреля в 22:44
Победа к 99летию клуба!!!
Capral
Capral
15 апреля в 22:28
После того, как в предыдущей игре с Зенитом обнулились по карточкам ведущие игроки- Швец и Уткин, а Бериша придумал себе травму, стало ясно- дело нечистое. Очень похоже на договорняк....
Cat01
Cat01
15 апреля в 22:08
Верные слова!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 22:04
Не иначе продали очки...
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