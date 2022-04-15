Талалаев: «Поздравляю „Динамо“ с заслуженной победой»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (0:2).

Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Мне моя команда нравилась до второго гола. Мы не давали им отбирать мяч на нашей половине, в первом тайме были поострее, но не реализовали. Но во втором тайме ошиблись и получили гол, Федя Смолов здорово исполнил. А второй гол поставил крест на наших надеждах. Не хочу обсуждать момент, когда Евгеньев сбил Конате, вистов мне это не добавит, но посмотрите сами момент, могло что-то измениться.