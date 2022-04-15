Бояринцев: «„Рубину“ деваться некуда, надо давать бой „Спартаку“»

Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между клубами.

«Спартак» и «Рубин» подходят к матчу в разном психологическом состоянии. «Красно-белые» на подъеме после игры с «Арсеналом». У казанцев затянулась черная полоса. Команде деваться некуда, надо давать бой «Спартаку» и цепляться за очки. Их потеря может приблизить команду Слуцкого к зоне вылета. «Спартак» неплохо выглядит в нападении, и интересно, останется ли у них та же группа атаки, что и с «Арсеналом». Как говорится, победный состав не меняют. «Рубину» надо выбрать правильную тактику и, думаю, тогда казанцы преподнесут сюрприз «красно-белым».