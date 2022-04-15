Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бояринцев: «„Рубину“ деваться некуда, надо давать бой „Спартаку“»

15 апреля 2022, 20:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между клубами.

«Спартак» и «Рубин» подходят к матчу в разном психологическом состоянии. «Красно-белые» на подъеме после игры с «Арсеналом». У казанцев затянулась черная полоса. Команде деваться некуда, надо давать бой «Спартаку» и цепляться за очки. Их потеря может приблизить команду Слуцкого к зоне вылета. «Спартак» неплохо выглядит в нападении, и интересно, останется ли у них та же группа атаки, что и с «Арсеналом». Как говорится, победный состав не меняют. «Рубину» надо выбрать правильную тактику и, думаю, тогда казанцы преподнесут сюрприз «красно-белым».

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 08:12
Рубин опасен
впрочем, все опасны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 22:23
Ничья это самый хороший исход для Рубина,что мало вероятно!
makkie
makkie
15 апреля в 21:10
Спартак во всех матчах выглядит лучше соперника.
Но подводит ужасная реализация моментов. Даже с Арсеналом, где могли забивать 5-6 мячей забили всего 3 гола.
А у Рубина Дюпин в воротах. Когда он ловит кураж - ему не забьёшь!
drug01
drug01
15 апреля в 20:46
Бой нужен на поле
bashnat013
bashnat013
15 апреля в 20:41
Две команды борются чтоб не попасть в стыке,ноу Спартака преимущества так как у них игроков эшелонами не увозят
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 20:38
Надо просто поздравить Спартак как в прошлом году Уфа их поздравила.
18 апреля 2021 года
день рождение Спартака Спартак -Уфа 0:3.
shlomo
shlomo
15 апреля в 20:36
Логично, что характерно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 