Бояринцев: «„Рубину“ деваться некуда, надо давать бой „Спартаку“»

Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между клубами.
«Спартак» и «Рубин» подходят к матчу в разном психологическом состоянии. «Красно-белые» на подъеме после игры с «Арсеналом». У казанцев затянулась черная полоса. Команде деваться некуда, надо давать бой «Спартаку» и цепляться за очки. Их потеря может приблизить команду Слуцкого к зоне вылета. «Спартак» неплохо выглядит в нападении, и интересно, останется ли у них та же группа атаки, что и с «Арсеналом». Как говорится, победный состав не меняют. «Рубину» надо выбрать правильную тактику и, думаю, тогда казанцы преподнесут сюрприз «красно-белым».
впрочем, все опасны
впрочем, все опасны
Но подводит ужасная реализация моментов. Даже с Арсеналом, где могли забивать 5-6 мячей забили всего 3 гола.
А у Рубина Дюпин в воротах. Когда он ловит кураж - ему не забьёшь!
Но подводит ужасная реализация моментов. Даже с Арсеналом, где могли забивать 5-6 мячей забили всего 3 гола.
А у Рубина Дюпин в воротах. Когда он ловит кураж - ему не забьёшь!
18 апреля 2021 года
день рождение Спартака Спартак -Уфа 0:3.
18 апреля 2021 года
день рождение Спартака Спартак -Уфа 0:3.