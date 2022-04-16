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Ваноли: «Игра с ЦСКА в Кубке — не самый мой важный матч в „Спартаке“»

16 апреля 2022, 22:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя, это точно. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и максимально вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку.

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Все комментарии
альсато
альсато
17 апреля в 08:55
самым важным матчем-будет ПОСЛЕДНИЙ!
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 08:45
А сами готовятся к матчу - это точно.
vinyardrip
vinyardrip
17 апреля в 07:51
С таким тренером, да с таким отношением, не мешало б спаму сезон след в фнл погонять. Еврокубков нет, а глядишь и команда станет на команду похожа... Динамикам помогло)
112910415
112910415
17 апреля в 05:13
Нехорошо звучит, если не трудности перевода.
Это сейчас как раз самый важный матч.
zim289
zim289
17 апреля в 02:14
У наших клубов кроме чемпионата и кубка ничего не осталось. Странно, когда в таком контексте 1/4 финала Кубка России называют неважным матчем
t272nm
t272nm
17 апреля в 01:12
Ваноли стелит соломку, что бы в случае поражения от ЦСКА было легче отбрехаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 00:07
Последнее что осталось проиграть в этом сезоне, так это кубок
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 23:44
Лукавит Ванек, ой лукавит.
Capral
Capral ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 апреля в 23:44
Только сейчас боязно? Мне стало боязно, как только Березуцкого назначили....
ABir
ABir
16 апреля в 22:57
Лукавит итальянец, матч-то принципиальный. За результат в этом матче многое могут простить, а могут и на долго запомнить. Самое главное не перегреть игроков
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 22:44
В кубке всё может быть.
Cat01
Cat01
16 апреля в 22:40
Хитрит бродяга-последней шанс
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 22:38
Ну коль Ваноли по-боку на Кубок.....ЦСКА в выходом в полуфинал !!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 22:26
За ЦСКА уже становится боязно, с токойто игрой!
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