Ваноли: «Игра с ЦСКА в Кубке — не самый мой важный матч в „Спартаке“»

Главный тренер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя, это точно. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и максимально вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку.