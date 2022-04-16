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Губерниев — о «Спартаке»: «Сейчас пациент скорее жив, чем мёртв»

16 апреля 2022, 22:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (1:1).

Сейчас пациент скорее жив, чем мёртв. Я согласен с Евгением Ловчевым, что Ваноли знает, что делает. Может быть, действительно, после этого полупровального сезона, благо команда не вылетела, можно сделать что-то приличное. Такие команды, как «Спартак», должны хорошо играть.

Почему я расстраиваюсь, когда ЦСКА пропускает, на мой взгляд, бездарный гол на последней минуте? Потому что такие команды, на которые смотрят люди, должны показывать свой класс, а когда это не происходит – это снижение уровня нашего футбола.

Можно по-разному относиться к «Спартаку», но сейчас видно, что какая-то мысль видна – это правда. Хочется пожелать руководству клуба, Федуну, Зареме держать удар, потому что внимание к клубу огромное. Мы критикуем «Спартак» – это не от безразличия, а от симпатии. Я человек нейтральный, вообще болею за королевский «Металлист».

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
18 апреля в 15:07
Alice Tract - о Губерниеве: "Губерниев сейчас скорее Губерниев, чем тот, к чьему мнению стоит прислушиваться"
протон
протон
17 апреля в 02:06
Губерниев добавил "симпатий" Спартаку в глазах нейтральных болельщиков. Бгг
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 апреля в 00:11, ред.
Губерниев, в принципе, такой же пациент, как и Спартак - живой Всадник без Головы!
ABir
ABir
16 апреля в 22:53
Лучше Губерниевым про биатлон рассуждать, но похоже будущее биатлона ещё более туманное, чем у футбола. Поэтому Губа решил подработать по совместительству на футболе, но пока не о чем
berda2003
berda2003
16 апреля в 22:44
спартак о губерниеве: пациент больницы кащенко скорее 56, чем... даже и сравнить не с кем...
drug01
drug01
16 апреля в 22:38
Всё будет хорошо
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