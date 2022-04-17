Булыкин: «„Локомотив“ угадал с трансфером Изидора»

Бывший футболист «Локомотива» оценил игру нападающего команды в нынешнем сезоне. В матче 25-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2) 21-летний французский нападающий оформил дубль.

Самое главное, чтобы он не остановился в развитии, а продолжил развиваться в «Локомотиве». Желаю ему продолжать в том же духе. Получается, что клуб угадал с его кандидатурой, он приносит пользу команде. Не знаю, какие там у него условия и мысли , но хотелось бы, чтобы он остался в «Локомотиве». Видно, что забивать он умеет. Для нашего чемпионата Изидор — отличный футболист. То, что он забивает в каждом матче, говорит о нем многое. Лучше играть здесь, чем сидеть на лавке в «Монако», но мы не знаем, что думает сам футболист по этому поводу.