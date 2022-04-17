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Балахнин — о «Ростове»: «Приход Карпина сыграл огромную роль»

17 апреля 2022, 17:12
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе южан в матче 25-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1). Желто-синие выиграли третий раз подряд.

«Ростов» при Карпине здорово прибавил, команда уже точно никуда не вылетит. Она стала лучше, и это видно невооруженным взглядом. Молодежь клуба здорово играет, но с другой стороны сейчас у каждой команды практически так и есть, где на ведущих ролях играют молодые ребята. В ситуации «Ростова» огромную роль сыграл тренер, который с ходу преобразил команду. Игра Полоза? Он — футболист хорошего уровня, опытный парень. Он нашел свою команду, где ему доверяют, а он в свою очередь приносит команде пользу. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас за «Ростовом» приятно наблюдать.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Арсенал» — «Ростов».

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Все комментарии
mike60
mike60
17 апреля в 23:08
Карпин вернул Ростов на привычные позиции.Он уже всем все доказал.В следующем туре для него особенный матч со Спартаком.Думаю,Ростов выиграет и укажет тандму Салихова-Ваноли на его место.Карпин с нынешним Спартаком мог бы быть в пятерке.Да тольо надо быть реально психом,чтобы пойти работать в команду Заремы.У Спартачей бардак и беспредел.Там неприятно работать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 18:06
Прежде всего в психологическом плане.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 17:47
Изменения в лучшую сторону мы заметили
Трезвый повар
Трезвый повар
17 апреля в 17:28
После ухода из Ростова 6 легов, команда преобразилась. Карпин доверяет молодым игрокам которые ещё 2 месяца назад сидели в запасе и иногда выходили на замену
lotsman
lotsman
17 апреля в 17:14
Валера поднял боевой настрой команды.
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