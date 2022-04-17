Балахнин — о «Ростове»: «Приход Карпина сыграл огромную роль»

Бывший главный тренер «Ростова» высказался о победе южан в матче 25-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1). Желто-синие выиграли третий раз подряд.

«Ростов» при Карпине здорово прибавил, команда уже точно никуда не вылетит. Она стала лучше, и это видно невооруженным взглядом. Молодежь клуба здорово играет, но с другой стороны сейчас у каждой команды практически так и есть, где на ведущих ролях играют молодые ребята. В ситуации «Ростова» огромную роль сыграл тренер, который с ходу преобразил команду. Игра Полоза? Он — футболист хорошего уровня, опытный парень. Он нашел свою команду, где ему доверяют, а он в свою очередь приносит команде пользу. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас за «Ростовом» приятно наблюдать.