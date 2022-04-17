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Тренер «Локо» Хапов: «Не думал, что главные тренеры получают такой валидол»

17 апреля 2022, 19:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о ничьей своей команды в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

Вам же понравился матч? (смеется) Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз. Что касается игры — не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Почему-то были ошибки. Все могло сложиться еще хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол.

Как оценю инцидент с обоюдным удалением? Честно говоря, я уже концовку не видел, когда кто-то кого-то зацепил. Я видел только фол и эпизод, когда начались пререкания. Ну, конечно, это эмоции, это футбол, без этого не бывает. Конечно, не должно это переходить за рамки, но, я думаю, там началась словесная перепалка. Концовку я не видел, кто кого задел.

В этом матче форвард «Локомотива» Вильсон Изидор повторил рекордную серию Юсуфа Языджи в РПЛ.

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berda2003
berda2003
17 апреля в 19:59
купи три обезьянки: ничего не видел, не слышал, и ничего не говори... и, может быть, станешь, когда-нибудь тренером...
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