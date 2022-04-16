«Лучший „Ливерпуль“, который у меня был». Клопп в финале после триллера на «Уэмбли»

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вчера, 20:08

Команду Гвардиолы разгромили в первом тайме.

​Сработала схема «4-3-3-0»

Когда перед прошлым матчем в АПЛ писали, что «Манчестер Сити» понятнее, а «Ливерпуль» чуть сложнее тактически, то подразумевали именно это. У Гвардиолы «4-3-3» подчиняются изученным давно правилам самого испанца, его наработки копировали, неудачно пытались повторить, или хотя бы на них «молились». «Манчестер Сити» мощный, но предсказуемый в своем подходе дворового хулигана, который бьет, пока не дашь сдачи. У Клоппа методика чуть сложнее, даже роль Ван Дейка за последние годы существенно изменилась. «Ливерпуль» стал другим, оставаясь собой – такое мало кому удается.

Один из столбов, на которых держатся успехи – схема без форварда. «Манчестер Сити» нехватка центрального нападающего очевидно мешает, даже сегодня его не хватало. А вот Мане в роли «ложной девятки» смотрится органично, поскольку сам Садио понимает задачу, и Салах с Жотой и Диасом знакомы с таким подходом. Гол сенегальца в стиле Бензема, когда подкараулил замешкавшегося голкипера «Манчестер Сити», подтверждает сказанное. Весь первый тайм – иллюстрация того, что «Ливерпуль» становится невероятно опасным, если получается выйти из-под прессинга «горожан» и забрать мяч. Схватки Клоппа и Гвардиолы точно можно назвать Эль Класико из АПЛ .

Нагнетал Александер-Арнольд

Следовательно, не идеально сыграли в атаке Фоден, Грилиш и Стерлинг. Клопп всегда бесится, когда его спрашивают о том, насколько хорошо Трент играет в защите. Когда человек создает такое количество моментов, то странно обвинять его в желании выполнять прямую установку тренера. Клопп активно и последовательно делает из Александер-Арнольда латераля и диспетчера. И это прекрасная идея, ведь в большинстве случаев работе. Сегодня не главный матч Трента в сезоне, но и не самый худший.

Не исключено, что спустя годы станет понятно, что Александер-Арнольд это Скоулз нового времени. В том смысле, что сыграет меньше матчей за сборную Англии, чем можно было ожидать от футболиста его класса, поскольку слишком сложный для внедрения в более простой футбол национальных команд. А вот в клубе, который заметно прибавил за последние годы, где умный Матип и здоровяк Конате готовы подстраховать, Трент на своем месте. Из защитников именно он – главный ассистент в мире.

Помогал высокий прессинг

Чистым вторым номером «Ливерпуль» играет так себе – видели сегодня в концовке, когда «горожане» получили моменты. А вот если хватает сил на высокий прессинг, то получаем одного из фаворитов АПЛ . Первый пас Ван Дейка, высокие перехваты от Фабиньо и Кейта, умение Алькантары и Джонса читать игру – все это позволяет «Ливерпулю» эволюционировать без мяча и умнее выходить в повторную атаку.

В первом тайме «Манчестер Сити» проиграл как раз из-за свежести и резкости «Ливерпуля». Отчасти объясняется тем, что одна команда пахала против «Атлетико», а «красные» устроили шоу против «Бенфики» резервным составом. Но это проблемы Гвардиолы, а команда Клоппа гоняется за «Лидсом» по интенсивности высокого прессинга. «Манчестер Сити» в АПЛ , разумеется, рядом, но с глазу на глаз задавить «красных» не сумели ни на прошлой неделе, ни сейчас в полуфинале Кубка Англии.

Придумали гибридную модель

Робертсон, Ван Дейк и Конате сегодня выстраивались в линию, а Диас и Александер-Арнольд закрывали фланги. Тогда «Ливерпуль» получал схему «3-5-2» при выходе в позиционную атаку, ведь Салах поднимался к Мане и они оба играли форвардов. Такая схема хуже работала, поскольку мешала «горожанам» использовать полуфланги. Гвардиола пострадал, оставив на лавке Де Брюйне, но этот ход вынужденный – Кевин получил небольшую травму.

У «Ливерпуля» же сработали основные ребята. А вот после замен Клоппу стало немного не по себе – Хендерсон не вошел в игру, Жота, Фирмино и Джонс выскочили, когда соперник побежал отыгрываться. Снова фиксируем – на случай, если в финале ЛЧ снова сыграют именно эти команды, что перестраиваться по ходу матчей сложно и Клоппу, и Гвардиоле. Хосеп выпустил одного Мареза, и хотя Рияд нагнетал по флангу, изначальный подход немецкого тренера «Ливерпуля» работал лучше, невзирая на пропущенные мячи.

Не зависят лишь от работы Салаха

Проснулся лишь после перерыва, хотя на дистанции египтянин – главная звезда, как Роналду у «красных дьяволов». Но видите «Манчестер Сити» без Де Брюйне в первом тайме, и видите «Ливерпуль» без активного участия вингера Мохамеда в каждом из эпизодов. Знаем, когда Салах не самый заметный, а «красные» побеждают. Не во всех больших клубах можно представить, что выключение из игры главной звезды не приведет к серьезным последствиям. Но Клопп неслучайно был адептом «гегенпрессинга» — коллективного отбора.

Салах хорош в давлении и чужую защиту, индивидуально египтянин порой подбирается к футбольному эталону для северных африканцев – алжирцу из племени кабилов по имени Зинедин Зидан. Понятно, что египтянин не играет на позиции француза или в стиле бывшего тренера «Реала». Но уверенность, которая была у великого плеймейкера, есть и у Салаха. «Ливерпулю» важно продлить контракт с вингером, хотя сегодня увидели, как можно побеждать и без самой активного участия лидера.

Салах пригодится команде позже, ведь будут полуфиналы против «Вильярреала», а затем не исключен финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Пока в серии между Клоппом и Гвардиолой две ничьи и победа «красных» сегодня. «Ливерпуль» идет в финал Кубка Англии, который не выигрывали с 2006 года, когда в серии пенальти после ничьей 3:3 обыграли «Вест Хэм» в серии пенальти. Завтра определится второй финалист, а пока Юргену пощекотали нервы в концовке, когда «горожане» едва не отыгрались, ведь «Ливерпуль» слишком рано выключился из игры и отдал мяч.

Но голы второго тайма – напоминание, насколько мощные команды меряются силами. Соперники достойные и уважают друг друга, радуют качественным футболом. И хотя показали сегодня нечто человеческое, земное и ранимое, не разочаровали. «Манчестер Сити» отчасти уступил из-за накопленной усталости, которой у соперника было меньше, но благодаря первому тайму «Ливерпуль» заслужил выход в финал. Мане – красавец, реализовал два удара из трех и всегда бил в створ, а Гвардиола, наверное, пожалел, что не выпустил Эдерсона в основе.