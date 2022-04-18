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«Ещё выиграем трофей». Глушаков поздравил «Спартак» со столетием

18 апреля 2022, 09:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб со столетием.

С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

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протон
протон
19 апреля в 00:15
«Спарта́к» — российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса» , один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ . Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.

Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
18 апреля в 17:00
А я не понимаю причём здесь ЦСКА. Мы вроде другую тему обсуждаем.? Или ваш принцип А ты сама какая? Когда дойдёт до темы ЦСКА с удовольствием пообщаемся. Желательно из рамок темы не выходить. А то не солидно полкчается
Alice Tract
Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 14:27
ПФК ЦСКА до реального столетия осталось всего 72 года. Или я не понимаю, это другое©?
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 10:41
Это угроза со стороны Глушакова, он собрался вернутся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 апреля в 10:22
Поскольку ФК СПАРТАК основан в 1935 г и это факт, то значит до реального столетия осталось 13 лет. Вот тогда и.......
lotsman
lotsman
18 апреля в 10:15
Да, праздничный матч не удался. И положение в таблице не юбилейное.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 09:52
Выиграем,но не в эпоху Федуна
Cat01
Cat01
18 апреля в 09:50
Свой человек
санек002
санек002 ответ Carl Lewis (раскрыть)
18 апреля в 09:42
с такой игрой хоть сколько играй ,ничего не выиграешь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 09:35
А самогонщик то здесь причём?
Loko57
Loko57
18 апреля в 09:29
Ещё выиграем трофей - он думает его обратно позовут, или он это про ХИМКИ ))
Carl Lewis
Carl Lewis
18 апреля в 09:26
Может так будет через еще 100 лет.
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