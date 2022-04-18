«Ещё выиграем трофей». Глушаков поздравил «Спартак» со столетием

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18 апреля 2022, 09:25

Полузащитник «Химок» , ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб со столетием.

С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.