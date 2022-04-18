«Ещё выиграем трофей». Глушаков поздравил «Спартак» со столетием

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб со столетием.
С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов.
Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов.