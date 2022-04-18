Салиба: «Не скрываю, что я очень счастлив в „Марселе“»

Защитник «Арсенала» , выступающий на правах аренды за «Марсель», поделился мыслями о своем будущем.

Шанс есть всегда [остаться в «Марселе»]. Я не скрываю, что очень счастлив в «Марселе». Я развиваюсь, прошел важный этап. Если я попаду в сборную Франции, то только благодаря «Марселю». Это очень большой клуб, в котором чувствуешь давление. Но когда ты хорош, с тобой происходит много хороших вещей.

Увидим, что будет дальше в мае или июне, в зависимости от результатов переговоров.