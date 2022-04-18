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Салиба: «Не скрываю, что я очень счастлив в „Марселе“»

18 апреля 2022, 23:34

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Марсель», поделился мыслями о своем будущем.

Шанс есть всегда [остаться в «Марселе»]. Я не скрываю, что очень счастлив в «Марселе». Я развиваюсь, прошел важный этап. Если я попаду в сборную Франции, то только благодаря «Марселю». Это очень большой клуб, в котором чувствуешь давление. Но когда ты хорош, с тобой происходит много хороших вещей.

Увидим, что будет дальше в мае или июне, в зависимости от результатов переговоров.

В феврале появлялась информация, что «Арсенал» намерен продлить контракт с Салиба.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 07:04
Арсенал ему не ножко счастья поубавит.
ОПС
ОПС
19 апреля в 06:51
Пусть ему прибудет счастья.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 05:39
Пусть там остаётся
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 00:40
Хорошо когда счастлив
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 23:35
Счастья полные штаны!
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