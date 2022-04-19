Ледяхов: «„Спартак“ просто непредсказуем»

Бывший футболист «Спартака» готовится к просмотру матча «красно-белых» с ЦСКА в Кубке России.

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в разном эмоциональном состоянии. Если у армейцев еще есть шансы побороться за тройку и медали в РПЛ , то у «Спартака» такой возможности нет. Фаворита в этой игре я не вижу. Думаю, что красно-белые могут создать проблемы ЦСКА , так как в последних трех турах команда Березуцких выглядела неубедительно. «Спартак» просто непредсказуем. Этот клуб приучил нас к тому, что мы не знаем, чего от него ждать.

Ваноли? Человек только пришел, начал работать, а уже пошли разговоры об увольнении. У нас тогда невозможно работать, если мы после трех игр будем убирать тренеров. Да, «Спартаку» нужна стабильность, надо ее обрести каким-то образом, но чехарда с тренерами в этом точно не поможет. Ваноли надо дать поработать и посмотреть, что будет в дальнейшем.