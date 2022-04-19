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Ледяхов: «„Спартак“ просто непредсказуем»

19 апреля 2022, 18:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов готовится к просмотру матча «красно-белых» с ЦСКА в Кубке России.

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в разном эмоциональном состоянии. Если у армейцев еще есть шансы побороться за тройку и медали в РПЛ, то у «Спартака» такой возможности нет. Фаворита в этой игре я не вижу. Думаю, что красно-белые могут создать проблемы ЦСКА, так как в последних трех турах команда Березуцких выглядела неубедительно. «Спартак» просто непредсказуем. Этот клуб приучил нас к тому, что мы не знаем, чего от него ждать.

Ваноли? Человек только пришел, начал работать, а уже пошли разговоры об увольнении. У нас тогда невозможно работать, если мы после трех игр будем убирать тренеров. Да, «Спартаку» нужна стабильность, надо ее обрести каким-то образом, но чехарда с тренерами в этом точно не поможет. Ваноли надо дать поработать и посмотреть, что будет в дальнейшем.

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Все комментарии
протон
протон
19 апреля в 23:56
Надо не проблемы создавать , а выигрывать! Проблем можно создать много и пролететь!
leonid_spb58
leonid_spb58
19 апреля в 19:26
два аутсайдера!
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 19:10
И всё таки Спартак выиграет.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 18:57, ред.
Пока ничего непредсказуемого небыло , кроме поражений.
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