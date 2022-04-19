Губерниев – гендиректору «Зенита»: «Могли бы и поздравить „Спартак“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение президента «Зенита» Александра Медведева не поздравлять «Спартак» со 100-летием.
Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак».
Поэтому после такого можно и Александру Ивановичу поздравить «Спартак» и ничего не бояться!
Это, что обязательная процедура? И причём здесь президент Российской Федерации?
Я к примеру уважаю нашего президента, но я же не обязан за ним всё повторять. А вот такие холуи как Губерниев только вредят нашему государству. Когда же его уберут с телевидения?
Это, что обязательная процедура? И причём здесь президент Российской Федерации?
Я к примеру уважаю нашего президента, но я же не обязан за ним всё повторять. А вот такие холуи как Губерниев только вредят нашему государству. Когда же его уберут с телевидения?
Еще смешнее "Зенит" решил тоже отпраздновать столетие в 2025 году, найдя упоминания, что в 1925 году у ЛМЗ была любительская команда, которая изредка собиралась поиграть. Хотя еще в 90-х ветераны были уверены, что "Зенит" как клуб появился именно в 1935 году.
Разве сложно переписать историю, берешь и переписываешь.
И вроде как громко сейчас говорят: "Не переписывайте историю, важно не переписывать", но нефтяному королю, например, плевать даже на самих создателей и самых известных людей "Спартака", когда он сам хочет дату основания установить.
Еще смешнее "Зенит" решил тоже отпраздновать столетие в 2025 году, найдя упоминания, что в 1925 году у ЛМЗ была любительская команда, которая изредка собиралась поиграть. Хотя еще в 90-х ветераны были уверены, что "Зенит" как клуб появился именно в 1935 году.
Разве сложно переписать историю, берешь и переписываешь.
И вроде как громко сейчас говорят: "Не переписывайте историю, важно не переписывать", но нефтяному королю, например, плевать даже на самих создателей и самых известных людей "Спартака", когда он сам хочет дату основания установить.