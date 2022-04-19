Губерниев – гендиректору «Зенита»: «Могли бы и поздравить „Спартак“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение президента «Зенита» Александра Медведева не поздравлять «Спартак» со 100-летием.

Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак».

Поэтому после такого можно и Александру Ивановичу поздравить «Спартак» и ничего не бояться!