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Губерниев – гендиректору «Зенита»: «Могли бы и поздравить „Спартак“»

19 апреля 2022, 17:23

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение президента «Зенита» Александра Медведева не поздравлять «Спартак» со 100-летием.

Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак».

Поэтому после такого можно и Александру Ивановичу поздравить «Спартак» и ничего не бояться!

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 апреля в 21:46
Неудачный выбор, конечно. Я бы выбрал 1935 год в обоих случаях. Может к этому времени удалось бы что-то дельное изобразить в ЕК.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 апреля в 18:55
не посчитали нужным значит, что теперь Зениту все клубы поздравлять?
CarcassBT
CarcassBT
19 апреля в 18:14
Привет Каттани😉
Хамить надо меньше 🤔
Тем паче, что поздравили уже давеча, 7:1🤪
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
19 апреля в 18:12
Да слушай, это комедия. Основатель и легенда "Спартака" Старостин (вернее, братья Старостины) считал датой основания команды 1935 год, но через 85 лет Федуну стало виднее, и он решил отпраздновать 100-летие, хотя сто лет назад была только совсем дворовая команда "Красная Пресня", по факту.

Еще смешнее "Зенит" решил тоже отпраздновать столетие в 2025 году, найдя упоминания, что в 1925 году у ЛМЗ была любительская команда, которая изредка собиралась поиграть. Хотя еще в 90-х ветераны были уверены, что "Зенит" как клуб появился именно в 1935 году.

Разве сложно переписать историю, берешь и переписываешь.

И вроде как громко сейчас говорят: "Не переписывайте историю, важно не переписывать", но нефтяному королю, например, плевать даже на самих создателей и самых известных людей "Спартака", когда он сам хочет дату основания установить.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 18:08
Если бы знал что Путин поздравил.
протон
протон
19 апреля в 18:00
Писал уже в соседней ветке. В 1894 готовились праздновать 500-летие Казани. В 1977 году пытались отметить 800-летие Казани. В итоге в 2005 году с помпой отметили 1000-летие Казани, потратив на празднования 80 млрд рублей. При всём, при этом саму мысль о 800-летии советские учёные опровергли ещё в семидесятых годах. Но президент торжественно поздравлял Казань с тысячелетием. Можно, конечно тоже улыбнуться и поздравить.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:58
Когда же этот гребец, из эфира выгребет.
Cat01
Cat01
19 апреля в 17:49
Это их культура???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 17:45
"Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак»."

Такие, как Губер, нигде не пропадут, даже там, где другие откажутся лизать, они в первых рядах.
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 17:45
А собственно говоря почему кто то должен поздравлять Спартак или другой клуб?
Это, что обязательная процедура? И причём здесь президент Российской Федерации?
Я к примеру уважаю нашего президента, но я же не обязан за ним всё повторять. А вот такие холуи как Губерниев только вредят нашему государству. Когда же его уберут с телевидения?
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 17:44
    нечитайло
    нечитайло
    19 апреля в 17:31
    Круглая дата,все с поздравлениями
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    19 апреля в 17:27
    Могли мы.
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