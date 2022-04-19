Белоус: «ЦСКА — фаворит матча со „Спартаком“»

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Кубковые матчи всегда проходят по своим законам, но мне кажется, что фаворит все-таки ЦСКА . Да, они немного провалили последние матчи, но, а что «Спартак»? Там вообще нет никакой игры. Не совсем понятно, что и как сейчас делает Ваноли. Удастся ли ему вообще донести до футболистов «Спартака», что такое дерби?

Березуцким в этом плане будет проще — они выходили в свое время и бились за команду в таких матчах. Для «Спартака» — это последний шанс хоть что-то завоевать в честь своего якобы столетия. Посмотрим завтра, но матч должен получиться ярким и эмоциональным. Тренерские решения и умение управлять игрой по ходу матча выйдут завтра на первый план.