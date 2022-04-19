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Белоус: «ЦСКА — фаворит матча со „Спартаком“»

19 апреля 2022, 16:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Кубковые матчи всегда проходят по своим законам, но мне кажется, что фаворит все-таки ЦСКА. Да, они немного провалили последние матчи, но, а что «Спартак»? Там вообще нет никакой игры. Не совсем понятно, что и как сейчас делает Ваноли. Удастся ли ему вообще донести до футболистов «Спартака», что такое дерби?

Березуцким в этом плане будет проще — они выходили в свое время и бились за команду в таких матчах. Для «Спартака» — это последний шанс хоть что-то завоевать в честь своего якобы столетия. Посмотрим завтра, но матч должен получиться ярким и эмоциональным. Тренерские решения и умение управлять игрой по ходу матча выйдут завтра на первый план.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 апреля в 18:33
Дерби это не только матчи чемпионата. А игра за Кубок это если не дерби в кубе, то в квадрате ТОЧНО! В чемпионате ДВЕ игры и проиграв в первой, есть шанс отыграться во второй. А вот в Кубке ОДНА игра и отыграться, у проигравшей команды, шанса не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 18:03
Просьба пояснить в каких моих словах вчера в 17-59 содержалось оскорбление ? и просьба дать оценку выпада в мой адрес пользователя Кабан Гладиатор в 19-34. Сравните пожалуйста эти тексты. Спасибо.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 17:48
Частенько фавориты в таких матчах остаются ни с чем.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 16:49
Вперёд к Победе, ЦСКА !!!
санек002
санек002
19 апреля в 16:42
ВПЕРЕД СПАРТАК!НУЖНА ПОБЕДА !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ stanichnik (раскрыть)
19 апреля в 16:40
Дерби в сезоне закончились двумя яркими победами ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 16:39
Наши ребята с аутсайдерами плохо играют.
Futurista
Futurista
19 апреля в 16:16
ЦСКА - фаворит Гинера...
swed27
swed27
19 апреля в 16:13
После поражения от химчан и ничьей с Уфой кони доверия не внушают
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 16:11
В дерби, а тем более в кубке не бывает фаворитов
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 16:09
Думаю в таких принципиальных матчах нет фаворита. Ведь много было примеров. Взять хотя бы недавнее дерби Реала и Барсы.
Carl Lewis
Carl Lewis
19 апреля в 16:07
Может и так.
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