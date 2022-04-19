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Гришин: «Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем не будет»

19 апреля 2022, 18:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу предстоящего четвертьфинального матча Кубка России между «армейцами» и «Спартаком».

ЦСКА нужно перестать пропускать ненужные голы. Команда забивает в каждом матче. Здесь проблема в обороне: забив гол в чужие ворота, они тут же пропускают в свои. Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем со «Спартаком» не будет.

Проявить себя могут все. Мне нравится Дивеев, хорошо смотрится Гбамен в середине поля, тот же Карраскаль играет довольно остро. Языджи забивал в каждом матче, к нему сейчас особое внимание, поэтому ему стало тяжелее играть.

И «Спартак», и ЦСКА хотят выиграть трофей в этом году. ЦСКА уже не борется за чемпионство, «Спартак» не борется даже за тройку. Задача у каждой команды одна — выиграть Кубок России.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 апреля в 19:27, ред.
Надеюсь в обороне на последней линии сыграют Дивеев, Фукс и Бийол.
cska1948
cska1948
19 апреля в 19:24
"...хорошо смотрится Гбамен в середине поля..."
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Хорошо смотреться надо на подиуме, а на футбольном поле надо ХОРОШО играть!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
19 апреля в 18:50
Я тоже так думаю.
lotsman
lotsman
19 апреля в 18:29, ред.
Какой ажиотаж вокруг этой игры!)) Я думаю, что сами игроки уже накалены до предела. Главное, чтобы не перегорели до игры, чтобы сохранили спокойствие, а всю энергию выплеснули на поле, во время игры. Если игроки Спартака вспомнят, что они Спартак, то, мне кажется, армейцам будет жарко. У армейцев не всё хорошо в обороне и поэтому нужен натиск. В то же время и у Спартака, в обороне, не всё в порядке, и армейцы будут искать удачу в нападении. Игра обещает быть очень интересной. Ведь и у той, и у другой командах это последний шанс взять трофей в этом сезоне, порадовать себя и своих болельщиков. Удачи всем!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
19 апреля в 18:18
Ага... Зачем все эти разговоры! Игра рассудит.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 18:13
Столько спецов, аж плюнуть негде.
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