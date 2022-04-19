Гришин: «Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем не будет»

Экс-футболист ЦСКА поделился мнением по поводу предстоящего четвертьфинального матча Кубка России между «армейцами» и «Спартаком».

ЦСКА нужно перестать пропускать ненужные голы. Команда забивает в каждом матче. Здесь проблема в обороне: забив гол в чужие ворота, они тут же пропускают в свои. Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем со «Спартаком» не будет.

Проявить себя могут все. Мне нравится Дивеев, хорошо смотрится Гбамен в середине поля, тот же Карраскаль играет довольно остро. Языджи забивал в каждом матче, к нему сейчас особое внимание, поэтому ему стало тяжелее играть.