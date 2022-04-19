Р. Нигматуллин — о «Спартаке»: «Обсуждать нечего, кроме скандалов»

Экс-голкипер сборной России порассуждал о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА очень хорошо начал эту часть сезона, и казалось, что братья Березуцкие смогут составить серьезную конкуренцию лидерам — «Динамо» и «Зениту». Но потом все же армейцы посыпались, в последних трех турах они теряют очки. Причем не всегда с командами, равными по классу. Хотя клуб провел серьезную селекционную работу, сохранил своих легионеров, но стабильности нет. При этом проблемы у ЦСКА со «Спартаком» отчасти схожие: их возглавляют тренеры-дебютанты, которым только предстоит проявить себя и добиться стабильности. Им нужно набираться опыта, чтобы реже попадать в функциональные ямы. У всех команд могут быть два-три провальных матча в течение сезона, однако важно уметь выходить из такого периода как можно скорее.

«Спартак»? Возможно, клубу хотелось повторить историю Карреры. Федун набрал много говорящих на итальянском языке советчиков и почему-то думает, что эти люди разбираются в футболе. Мне же кажется, что они не сильнее наших специалистов, но им владелец тоже не может доверять, так как люди и так пользуются его доверчивостью или нежеланием вникать в дела. Появляется много подхалимов, как и сейчас. Жаль, что в год 100-летия «Спартак» ничего не может выиграть при таких больших затратах. Обсуждать же нечего, кроме скандалов. Это нонсенс, что команда уже 19 лет не завоевывает Кубок, несмотря на бренд победителя.