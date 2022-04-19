Р. Нигматуллин — о «Спартаке»: «Обсуждать нечего, кроме скандалов»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».
ЦСКА очень хорошо начал эту часть сезона, и казалось, что братья Березуцкие смогут составить серьезную конкуренцию лидерам — «Динамо» и «Зениту». Но потом все же армейцы посыпались, в последних трех турах они теряют очки. Причем не всегда с командами, равными по классу. Хотя клуб провел серьезную селекционную работу, сохранил своих легионеров, но стабильности нет. При этом проблемы у ЦСКА со «Спартаком» отчасти схожие: их возглавляют тренеры-дебютанты, которым только предстоит проявить себя и добиться стабильности. Им нужно набираться опыта, чтобы реже попадать в функциональные ямы. У всех команд могут быть два-три провальных матча в течение сезона, однако важно уметь выходить из такого периода как можно скорее.
«Спартак»? Возможно, клубу хотелось повторить историю Карреры. Федун набрал много говорящих на итальянском языке советчиков и почему-то думает, что эти люди разбираются в футболе. Мне же кажется, что они не сильнее наших специалистов, но им владелец тоже не может доверять, так как люди и так пользуются его доверчивостью или нежеланием вникать в дела. Появляется много подхалимов, как и сейчас. Жаль, что в год 100-летия «Спартак» ничего не может выиграть при таких больших затратах. Обсуждать же нечего, кроме скандалов. Это нонсенс, что команда уже 19 лет не завоевывает Кубок, несмотря на бренд победителя.
Он не просто брякнул, а затронул тему безответственности руководства команды.
Федун бизнесмен, болельщик, но никак не профессионал в футболе.
С начала его пути в Спартаке ему объясняли, что Спартак подымут только спартаковцы, так как они будут работать не только из-за денег, а прежде всего из-за любви клубу. По прошествии времени Федун разочаровался в этой идеи и стал набирать иностранцев и случайность, а по другому приход Карреры не назовёшь, дала клубу чемпионство. Федун думал, что это и дальше сработает, но без выстроенной модели клуба это просто невероятно.
Ещё одна проблема, что его окружают одни шарлатаны. И тут главный вопрос - как он, опытный бизнесмен, этого не видит, или ему это наоборот на руку. Второе предположение особо интригует, особенно когда его спутница заявляет, что главное это популярность, а не результаты, и постоянно устраивает скандалы.
Так что Спартаку не повезло с руководством.
Он не просто брякнул, а затронул тему безответственности руководства команды.
Федун бизнесмен, болельщик, но никак не профессионал в футболе.
С начала его пути в Спартаке ему объясняли, что Спартак подымут только спартаковцы, так как они будут работать не только из-за денег, а прежде всего из-за любви клубу. По прошествии времени Федун разочаровался в этой идеи и стал набирать иностранцев и случайность, а по другому приход Карреры не назовёшь, дала клубу чемпионство. Федун думал, что это и дальше сработает, но без выстроенной модели клуба это просто невероятно.
Ещё одна проблема, что его окружают одни шарлатаны. И тут главный вопрос - как он, опытный бизнесмен, этого не видит, или ему это наоборот на руку. Второе предположение особо интригует, особенно когда его спутница заявляет, что главное это популярность, а не результаты, и постоянно устраивает скандалы.
Так что Спартаку не повезло с руководством.
Ну а ЦСКА думаю всё таки сильней на сегодняшний день .
Ну а ЦСКА думаю всё таки сильней на сегодняшний день .