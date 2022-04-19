Ловчев: «Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».
Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА, потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Ещё Умяров получил травму.
То, что «Спартак» будет старателен и будет бороться — без сомнений. Ещё один момент: приезжает «Рубин» и встаёт вдесятером сзади. Для «Спартака» подобное очень плохо. ЦСКА будет атаковать, для «Спартака» это хорошо, потому что будет поменьше игроков сзади, и не надо будет бетон преодолевать.
Это же сколько надо было сесть в лужу со своими пред матчевыми раскладами, что бы понять, что не стоит заранее праздновать победу?
А может Ловчев пошёл на уловку и не стал в открытую говорить, что Спартак победит, а даже соперника в фавориты записал. А вдруг... а что если...
Это же сколько надо было сесть в лужу со своими пред матчевыми раскладами, что бы понять, что не стоит заранее праздновать победу?
А может Ловчев пошёл на уловку и не стал в открытую говорить, что Спартак победит, а даже соперника в фавориты записал. А вдруг... а что если...