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Ловчев: «Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА»

19 апреля 2022, 18:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА, потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Ещё Умяров получил травму.

То, что «Спартак» будет старателен и будет бороться — без сомнений. Ещё один момент: приезжает «Рубин» и встаёт вдесятером сзади. Для «Спартака» подобное очень плохо. ЦСКА будет атаковать, для «Спартака» это хорошо, потому что будет поменьше игроков сзади, и не надо будет бетон преодолевать.

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Все комментарии
протон
протон
19 апреля в 21:44
В-играх-между-ЦСКА-и-Спартаком-фаворита-не-бывает-в-каком-бы-состоянии-они-не-были.Ждем-прежде-всего-хорошей-игры-с-обеих-сторон.
pomor45
pomor45
19 апреля в 21:33
Похоже Ловчев испустил спартаковский дух.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 19:24
А я уже не чего не предсказываю,а просто болею,а потом плачу! 😜🤪
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 18:59
Впервые такое слышу от жеки, походу отвернулся от спартака.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 18:57
Что я слышу? Ловчем не считает Спартак фаворитом и не ожидает, что Спартак точно победит?
Это же сколько надо было сесть в лужу со своими пред матчевыми раскладами, что бы понять, что не стоит заранее праздновать победу?
А может Ловчев пошёл на уловку и не стал в открытую говорить, что Спартак победит, а даже соперника в фавориты записал. А вдруг... а что если...
1 984
1 984
19 апреля в 18:55
Я думаю шансы 50:50.
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 18:28
Перед дерби Динамо-Спартак, тоже все в один голос кричали, что фаворит Динамо, а на деле 0:2 в пользу красно-белых.
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 18:26
1-1 и дело дойдёт до пенальти.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 18:23
Значит Спартак точно выиграет . Когда Спартак хвалят из каждого утюга , жди "беды" .
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 18:19
Жека ты че)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 18:13
Никакого значения эти прогнозы не имеют.
lotsman
lotsman
19 апреля в 18:08
А Спартак против.
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