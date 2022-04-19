Ловчев: «Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА , потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Ещё Умяров получил травму.