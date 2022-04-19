Никифоров: «„Спартак“ будет биться за Кубок России»

Экс-игрок сборной России порассуждал о предстоящем матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Думаю, что игра будет хорошая, с моментами и интересная для зрителей. Дерби есть дерби. Кроме того, матч в Кубке создает дополнительный антураж, так как это игра навылет.

ЦСКА и «Спартак» — непримиримые соперники, все матчи между ними получаются с накалом. Поэтому встреча должна быть хорошей. По игре и составу ЦСКА посильнее в данной ситуации, чем «Спартак». Понятно, что я буду болеть за красно-белых и желать команде победы. Однако армейцы выглядят лучше.

«Спартаку» в нынешнем сезоне чемпионство не светит, как и третье-четвертое места. Так что взять Кубок было бы неплохо. Тем более, в год 100-летия клуба. Думаю, что красно-белые будут биться за титул. По крайней мере, мне этого очень хочется.