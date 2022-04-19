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Никифоров: «„Спартак“ будет биться за Кубок России»

19 апреля 2022, 18:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок сборной России Юрий Никифоров порассуждал о предстоящем матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Думаю, что игра будет хорошая, с моментами и интересная для зрителей. Дерби есть дерби. Кроме того, матч в Кубке создает дополнительный антураж, так как это игра навылет.

ЦСКА и «Спартак» — непримиримые соперники, все матчи между ними получаются с накалом. Поэтому встреча должна быть хорошей. По игре и составу ЦСКА посильнее в данной ситуации, чем «Спартак». Понятно, что я буду болеть за красно-белых и желать команде победы. Однако армейцы выглядят лучше.

«Спартаку» в нынешнем сезоне чемпионство не светит, как и третье-четвертое места. Так что взять Кубок было бы неплохо. Тем более, в год 100-летия клуба. Думаю, что красно-белые будут биться за титул. По крайней мере, мне этого очень хочется.

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Все комментарии
протон
протон
19 апреля в 23:21
По мотивам мультика " Фунтик" надо было делать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 20:25
Болеем за красивый футбол!
SHMEL258
SHMEL258
19 апреля в 19:22
Главное, чтобы судья не портил игру, а дал побороться, жёстко, но без излишней грубости, не принимая двойственных решений из симпатий или заинтересованности.
lotsman
lotsman
19 апреля в 19:21
ЦСКА тоже будет биться. И биться будет на победу.
drug01
drug01
19 апреля в 18:53
Выхода больше нет.... Но соперники не слабые Динамо.. Зенит
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 18:49
Красивый сон 😴 , - " Битва Спартака " !))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 18:45
Если пройдёт конюшню...
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