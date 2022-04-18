«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. Команду тренирует Руни

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18 апреля 2022, 19:50

«Дерби Каунти», возглавляемый бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии , вылетел в третий английский дивизион.

18 апреля команда на выезде уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1) в 43-м туре Чемпионшипа и потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.

За 3 тура до конца сезона «Дерби» занимает 23-е место, отставая на 10 баллов от спасительного 21-го места.

«Дерби Каунти» сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года. По ходу сезона с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.

Ранее появлялась информация, что купить клуб может двукратный обладатель «Оскара».