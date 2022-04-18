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«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. Команду тренирует Руни

18 апреля 2022, 19:50
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«Дерби Каунти», возглавляемый бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйном Руни, вылетел в третий английский дивизион.

18 апреля команда на выезде уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1) в 43-м туре Чемпионшипа и потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.

За 3 тура до конца сезона «Дерби» занимает 23-е место, отставая на 10 баллов от спасительного 21-го места.

«Дерби Каунти» сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года. По ходу сезона с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.

Ранее появлялась информация, что купить клуб может двукратный обладатель «Оскара».

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протон
протон
19 апреля в 00:01
Столько эмоций и столько футбола проходит мимо основной аудитории. Сегодня Рединг камбэкнул со счета 1-4 в игре с Суонси и таким образом отправил Дерби на понижение и фактически спасся за 3 тура до конца. Единственный их шанс вылететь это проиграть 3 матча, а их соперник Питерборо должен одержать 3 победы.

У самого Дерби Каунти в клубе внешнее управление, клуб в банкротном состоянии с кучей долгов и Руни на своих плечах пытался их спасти, помогал финансово и не бросил команду, но чуда, увы, не случилось. Если бы не сняли очки, то Дерби бы сохранил прописку. Руни только огромный респект за его труд
протон
протон
19 апреля в 00:01
Если бы очки не сняли за нарушения было бы 52 очка у Дерби…(17 место)
В любом случае Руни респект, не бросил команду в трудное время, а боролся до конца!
Если не знаете, что случилось с Дерби, то вам лучше не писать здесь.
У них минус 21 очко из-за владельца. Прибавим эти очки и они уже выше на 10 позиций. Руни прекрасно работал в этом сезоне.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 21:31
Великий тренер однако.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ A.S.A (раскрыть)
18 апреля в 21:01
О да, так.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 апреля в 20:53
Уэйну пора на повышение
УЕСКА
УЕСКА
18 апреля в 20:36
Вылетели не по спортивному принципу. Жаль футболистов.
A.S.A
A.S.A
18 апреля в 20:25
Жаль конечно, вылетели по сути из-за не грамотного руководства....
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 19:54
Руни ещё не был в первой лиги))
Cat01
Cat01
18 апреля в 19:51
Очень плохо
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