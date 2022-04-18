«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. Команду тренирует Руни

«Дерби Каунти», возглавляемый бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйном Руни, вылетел в третий английский дивизион.
18 апреля команда на выезде уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1) в 43-м туре Чемпионшипа и потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.
За 3 тура до конца сезона «Дерби» занимает 23-е место, отставая на 10 баллов от спасительного 21-го места.
«Дерби Каунти» сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года. По ходу сезона с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.
Ранее появлялась информация, что купить клуб может двукратный обладатель «Оскара».
В любом случае Руни респект, не бросил команду в трудное время, а боролся до конца!
Если не знаете, что случилось с Дерби, то вам лучше не писать здесь.
У них минус 21 очко из-за владельца. Прибавим эти очки и они уже выше на 10 позиций. Руни прекрасно работал в этом сезоне.
В любом случае Руни респект, не бросил команду в трудное время, а боролся до конца!
Если не знаете, что случилось с Дерби, то вам лучше не писать здесь.
У них минус 21 очко из-за владельца. Прибавим эти очки и они уже выше на 10 позиций. Руни прекрасно работал в этом сезоне.