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Консорциум семьи Риккетс отозвал заявку на покупку «Челси»

15 апреля 2022, 15:30

Один из претендентов на «Челси» отозвал заявку на покупку клуба.

От приобретения лондонской команды отказался консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, которая владеет «Чикаго Кабс».

В консорциуме заявили, что его члены не смогли договориться между собой об окончательных условиях сделки.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
15 апреля в 19:52
С болельщиками Челси случился конфликт. Да и другая история произошла.
zooveterinar
zooveterinar
15 апреля в 19:29
Арабам его сплавить!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 18:12
Рома ещё победит всех.
протон
протон
15 апреля в 17:18
Будет смешно, если покупатели все отвалятся и Челси придётся резко сворачивать деятельность до любительского клуба..
Из-за оголтелой русофобии угробить один из флагман английского футбола - эпичный фейл британских политиков будет. На века..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 апреля в 15:31
Теперь знаем.
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