Один из претендентов на «Челси» отозвал заявку на покупку клуба.
От приобретения лондонской команды отказался консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, которая владеет «Чикаго Кабс».
В консорциуме заявили, что его члены не смогли договориться между собой об окончательных условиях сделки.
Из-за оголтелой русофобии угробить один из флагман английского футбола - эпичный фейл британских политиков будет. На века..
Из-за оголтелой русофобии угробить один из флагман английского футбола - эпичный фейл британских политиков будет. На века..