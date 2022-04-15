Консорциум семьи Риккетс отозвал заявку на покупку «Челси»

1650025839

15 апреля 2022, 15:30

Один из претендентов на «Челси» отозвал заявку на покупку клуба.

От приобретения лондонской команды отказался консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, которая владеет «Чикаго Кабс».

В консорциуме заявили, что его члены не смогли договориться между собой об окончательных условиях сделки.