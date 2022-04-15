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В «Динамо» сообщили, что у клуба нет финансовых трудностей

15 апреля 2022, 19:51

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал публикации в СМИ по поводу финансового положения клуба.

Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У «Динамо» есть чёткое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 апреля в 21:01
Когда возникают вот такие вьюхи, значит не все так хорошо. На "пустом месте" не дают опровержения.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 20:14
Де-юре ВТБ сейчас не имеет отношение к футбольному клубу Динамо, а де-факто всё по-прежнему и банку далеко небезразлична судьба команды.
ДСА
ДСА
15 апреля в 20:03
Ближайший месяц всё покажет.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 19:56
Ну и хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 19:53
Хоть у кого-то нет проблем, это радует
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