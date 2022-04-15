В «Динамо» сообщили, что у клуба нет финансовых трудностей

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал публикации в СМИ по поводу финансового положения клуба.

Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У «Динамо» есть чёткое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий.