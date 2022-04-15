Роналдо стал владельцем «Крузейро»

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15 апреля 2022, 00:14

Бывший нападающий сборной Бразилии официально стал владельцем футбольного клуба «Крузейро» из бразильской Серии В, в котором начинал карьеру.

До этого в декабре Роналдо приобрел 90% акций клуба. Стоимость сделки оценивается в 70 миллионов евро.

Также бразильцу принадлежит испанский «Вальядолид».