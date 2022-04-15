Роналдо стал владельцем «Крузейро»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо официально стал владельцем футбольного клуба «Крузейро» из бразильской Серии В, в котором начинал карьеру.
До этого в декабре Роналдо приобрел 90% акций клуба. Стоимость сделки оценивается в 70 миллионов евро.
Также бразильцу принадлежит испанский «Вальядолид».
Заслужил : большому кораблю - большое плавание. Феномен только один.
У Роналдо есть собственная маркетинговая компания, которая занимается продвижением спортсменов,есть собственная академия, с филиалами в нескольких странах. То есть клуб нужен для раскрутки футболистов и последующей выгодной перепродажи. А по поводу денег на покупку, то наверняка есть партнеры.
Заслужил : большому кораблю - большое плавание. Феномен только один.
У Роналдо есть собственная маркетинговая компания, которая занимается продвижением спортсменов,есть собственная академия, с филиалами в нескольких странах. То есть клуб нужен для раскрутки футболистов и последующей выгодной перепродажи. А по поводу денег на покупку, то наверняка есть партнеры.