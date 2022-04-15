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Роналдо стал владельцем «Крузейро»

15 апреля 2022, 00:14

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо официально стал владельцем футбольного клуба «Крузейро» из бразильской Серии В, в котором начинал карьеру.

До этого в декабре Роналдо приобрел 90% акций клуба. Стоимость сделки оценивается в 70 миллионов евро.

Также бразильцу принадлежит испанский «Вальядолид».

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15 апреля
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
15 апреля в 09:29
18 лет - это недолгая карьера?
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Foxes (раскрыть)
15 апреля в 08:37
Молодец
Foxes
Foxes ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
15 апреля в 08:17
    SHMEL
    SHMEL
    15 апреля в 08:06
    Владеть командой не только почётно, но ещё и большая ответственность. Удачи ему.
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9 ответ Foxes (раскрыть)
    15 апреля в 08:03
      КЭТиК
      КЭТиК
      15 апреля в 08:00
      Не знал куда деньги потратить.
      Gahi
      Gahi
      15 апреля в 07:57
      Молодец, правильно вложеные деньги это большой успех, тем более это связано с футболом.
      Lewa2708
      Lewa2708 ответ протон (раскрыть)
      15 апреля в 07:23
      Не пропил, не прогулял. Сначала футбол в него вложился, теперь он сам вкладывает в футбол.
      rj8m6etmp2ek
      rj8m6etmp2ek
      15 апреля в 03:23
      Надо вернуть родную команду в вышку
      Василий 50
      Василий 50
      15 апреля в 01:55
      Деньги у него есть.
      протон
      протон
      15 апреля в 01:11
      Вот интересно, вроде недолгая карьера, на заработки в штаты или к арабам не уезжал, а столько денег
      Заслужил : большому кораблю - большое плавание. Феномен только один.
      У Роналдо есть собственная маркетинговая компания, которая занимается продвижением спортсменов,есть собственная академия, с филиалами в нескольких странах. То есть клуб нужен для раскрутки футболистов и последующей выгодной перепродажи. А по поводу денег на покупку, то наверняка есть партнеры.
      Ironigor
      Ironigor
      15 апреля в 01:11
      Коллекционер зубастик !) Удачи тебе !
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Foxes (раскрыть)
      15 апреля в 00:45
      Я, скорее, удивился, что знаменитый "Крузейро", один из самых титулованных и известных клубов страны, чалится в Серии В)
      Foxes
      Foxes
      15 апреля в 00:23
      Не многие сразу поняли какой Роналдо.
      Loko57
      Loko57
      15 апреля в 00:17
      Удачи в развитие клуба.
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