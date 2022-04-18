Ляказетт: «Я веду переговоры со многими клубами»

Форвард «Арсенала» сообщил, что ведет переговоры со многими клубами. Срок контракта игрока с «канонирами» истекает летом.

Я веду переговоры со многими клубами. Я открыт.

Никогда не прерывал контактов с «Лионом» с тех пор, как уехал. Я стараюсь возвращаться в клуб раз или два в год, чтобы повидаться с медицинским персоналом, потому что мы действительно близки. «Лион» знает, что я свободен, они должны прийти с предложением.

Я хочу играть в Европе, прошло много времени с тех пор, как я играл в Лиге чемпионов. Я скучаю по этому.