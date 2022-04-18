Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Ляказетт: «Я веду переговоры со многими клубами»

18 апреля 2022, 22:37

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт сообщил, что ведет переговоры со многими клубами. Срок контракта игрока с «канонирами» истекает летом.

Я веду переговоры со многими клубами. Я открыт.

Никогда не прерывал контактов с «Лионом» с тех пор, как уехал. Я стараюсь возвращаться в клуб раз или два в год, чтобы повидаться с медицинским персоналом, потому что мы действительно близки. «Лион» знает, что я свободен, они должны прийти с предложением.

Я хочу играть в Европе, прошло много времени с тех пор, как я играл в Лиге чемпионов. Я скучаю по этому.

Ранее появлялась информация, что «Арсенал» может предложить Ляказетту новый контракт.

Все новости
В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича
Вчера, 19:44
Агент Языджи: «Юсуф подтвердил своё желание остаться в России»
Вчера, 16:32
Стало известно условие, при котором Лаксальт не покинет «Динамо»
Вчера, 15:39
Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»
Вчера, 12:07
Слухи«Ахмат» предложит Харину новый контракт
Вчера, 09:45
Слухи«Милан» считает Тонали ключевым игроком команды
Вчера, 09:27
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 06:18
Он слишком себя переоценивает.
1 984
1 984
19 апреля в 05:05
Хорошо когда есть выбор.
ОПС
ОПС
19 апреля в 04:50
Что нибудь найдет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 00:37
Похоже не кому он не нужен!
A.S.A
A.S.A
18 апреля в 23:05
Очередной провал Эду и компании в организации трансферов...очередной игрок покинет команду в статусе свободного агента....
beefs
beefs
18 апреля в 22:44
это нормальная практика...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 