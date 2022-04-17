Гендир «Зенита» — о будущем Семака: «Нет повода для беспокойства»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи, что наставник команды Сергей Семак может покинуть клуб.
Останется ли Сергей Семак в «Зените» на следующий сезон? Нет повода для беспокойства.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи, что наставник команды Сергей Семак может покинуть клуб.
Останется ли Сергей Семак в «Зените» на следующий сезон? Нет повода для беспокойства.
Зачем приглашать именитого тренера, платить ему баснословную зарплату, чтобы выиграл РПЛ? Но Семак с этим сам справляется.
Вообще я думаю, что Зенит хорошо подумал и решил лучше вырастить своего тренера чем тратить и получать такой же результат.
Семак уже стал одним из лучших, если не лучшим тренером из ныне тренирующих, осталось только в еврокубках чего-то добиться.... но это уже совсем другая история.
Зачем приглашать именитого тренера, платить ему баснословную зарплату, чтобы выиграл РПЛ? Но Семак с этим сам справляется.
Вообще я думаю, что Зенит хорошо подумал и решил лучше вырастить своего тренера чем тратить и получать такой же результат.
Семак уже стал одним из лучших, если не лучшим тренером из ныне тренирующих, осталось только в еврокубках чего-то добиться.... но это уже совсем другая история.