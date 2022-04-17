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Гендир «Зенита» — о будущем Семака: «Нет повода для беспокойства»

17 апреля 2022, 16:21

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи, что наставник команды Сергей Семак может покинуть клуб.

Останется ли Сергей Семак в «Зените» на следующий сезон? Нет повода для беспокойства.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
18 апреля в 14:58
"Останется ли Сергей Семак в «Зените» на следующий сезон? Нет повода для беспокойства."

Бородавочник так и не научился выражать свои мысли четко и понятно.
Лично я из сказанному могу заключить следующее: нет повода для беспокойства насчет вегана на следующий сезон - мы уже договорились с настоящим тренером, который умеет чуть больше, чем ничего, и который способен давать результат чуть больше того, что мы оплачиваем в кассу РФС в начале каждогго сезона"
112910415
112910415
17 апреля в 21:04
теперь-то , без Европы, ситуация сильно прояснилась !
oFANATo
oFANATo
17 апреля в 18:38
Без еврокубков Семаку нечего беспокоиться......
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 апреля в 18:05, ред.
Для внутреннего пользования пойдёт.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
17 апреля в 17:03
Валера не хуже это точно!
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 16:58
Раз в Европе не играть, то опасаться нечего.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 16:43, ред.
Даже если Зенит захотел бы поменять Семака на иностранного тренера, для более удачного выступления в еврокубках, то явно сейчас не время заниматься заменой.
Зачем приглашать именитого тренера, платить ему баснословную зарплату, чтобы выиграл РПЛ? Но Семак с этим сам справляется.

Вообще я думаю, что Зенит хорошо подумал и решил лучше вырастить своего тренера чем тратить и получать такой же результат.

Семак уже стал одним из лучших, если не лучшим тренером из ныне тренирующих, осталось только в еврокубках чего-то добиться.... но это уже совсем другая история.
Cat01
Cat01
17 апреля в 16:28
Для наших команд он годен..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 16:25
Семак пока в тему!
shlomo
shlomo
17 апреля в 16:25
Думаю, что уже все решено...
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