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Газзаев: «Будет красиво, если в финале Кубка России сыграют 2 клуба из ФНЛ»

22 апреля 2022, 00:19

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России.

Интересные пары, в принципе, я так и думал. Сейчас сложно что-то сказать, матчи все покажут. Кубковые игры любят преподносить сюрпризы. Будет красиво, если в финале сыграют две команды из ФНЛ. Тогда можно будет говорить так: Кубок ФНЛ! Интересное противостояние намечается между Шварцом и Гогниевым.

Где должен проходить финал Кубка России? Все крупные спортивные мероприятия всегда проводились в «Лужниках». Конечно, хочется, чтобы и в этом году было так.

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Все комментарии
альсато
альсато
22 апреля в 13:07
а я вот , Валерию Газаеву доверяю!..Он (единственный) сказал (за долго окончания ФНЛ и переходных игр) будете ,СЦУКИ, летать (2017 г,) в Хабаровск!))))
112910415
112910415
22 апреля в 08:58
не случится такого чуда
SHMEL258
SHMEL258
22 апреля в 08:07
Да уж, действительно это будет уникальный случай, запомнится на долго. Причём это не так страшно, потому как по итогам этого турнира не нужно будет участвовать в ЛЕ, опасаясь за результат.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 07:19
Престиж кубка тогда будет окончательно утерян.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 06:19
Было бы интересно
9dnazwhdt5z6
9dnazwhdt5z6
22 апреля в 06:12
Оба пердивщика в гостях играют, так что без шансов
ewhr3wucgsqe
ewhr3wucgsqe
22 апреля в 05:08
Да на фиг они там не нужны
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 05:01
Финал будет интереснее чем Спартак-Динамо.
swed27
swed27
22 апреля в 04:35
Не знаю насколько будет красиво но интересно будет точно
Over 9000
Over 9000
22 апреля в 03:44
согласен на 100%
тем кто насмотрелся предателя Савина и винит великого Валерия Георгиевича в чём либо - мои соболезнования
6dxypj76f39k
6dxypj76f39k
22 апреля в 03:11
Размечтался четвероногий друг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 02:52
Тролль 80-го уровня...
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 02:37, ред.
Привет дружище.
Тут дело совсем не в Газзаеве , а в руководстве Русгидро которое на тот момент времени были спонсором Алании. И ты думаешь они пришл и положили эти деньги 💰 💰 💰 в карман Газзаеву и сказали вот тебе подарок 🎁 и делай с ними что хочешь. Кстати после всей этой шумихи , именно почему-то уволили руководителя Русгидро , а Газзаеву даже ничего не предявили . Потому что он никак небыл причастен к этим деньгам. Выводили деньги 💰 через клуб те люди из руководства Русгидро которые взяли спонсорство за клуб. А ему скорее всего просто откат заплатили , вот и всё. И все финансовые вопросы и проблемы решались именно представители финансового отдела Русгидро , а не клуба. Было-бы глупо думать что ты как спонсор пришёл в клуб и с кармана достал деньги 💰 💰 💰 и даёшь их в финансовый отдел или Газзаеву и говоришь , вот вам бабло и распоряжайтесь ими на ваше усмотрение . Как-то так.
uqdz7a74wrby
uqdz7a74wrby
22 апреля в 02:35
Не будет такого
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 02:21
Время покажет кто чего стоит.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 01:00
Полуфинальные игры дадут ответ о готовности Алании и Енисея играть в РПЛ в следующем сезоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 00:45, ред.
Насколько циничным нужно быть, чтобы комментировать игру команды, которую он с племянником обобрал и навесил два миллиарда рублей долгов и довел до банкротства... Причем все деньги были втупую выведены через агентские выплаты, но президент Газзаев остался не при чем, всё, как обычно, повесили на зиц-председателя Фунта в лице гендира...

Я не знаю, тут "пёс" как-то даже слабо звучит.
vinyardrip
vinyardrip
22 апреля в 00:30
Ну да, учитывая что победитель будет участвовать, в кубке зимбабве))
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