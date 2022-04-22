Газзаев: «Будет красиво, если в финале Кубка России сыграют 2 клуба из ФНЛ»

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России.
Интересные пары, в принципе, я так и думал. Сейчас сложно что-то сказать, матчи все покажут. Кубковые игры любят преподносить сюрпризы. Будет красиво, если в финале сыграют две команды из ФНЛ. Тогда можно будет говорить так: Кубок ФНЛ! Интересное противостояние намечается между Шварцом и Гогниевым.
Где должен проходить финал Кубка России? Все крупные спортивные мероприятия всегда проводились в «Лужниках». Конечно, хочется, чтобы и в этом году было так.
тем кто насмотрелся предателя Савина и винит великого Валерия Георгиевича в чём либо - мои соболезнования
тем кто насмотрелся предателя Савина и винит великого Валерия Георгиевича в чём либо - мои соболезнования
Тут дело совсем не в Газзаеве , а в руководстве Русгидро которое на тот момент времени были спонсором Алании. И ты думаешь они пришл и положили эти деньги 💰 💰 💰 в карман Газзаеву и сказали вот тебе подарок 🎁 и делай с ними что хочешь. Кстати после всей этой шумихи , именно почему-то уволили руководителя Русгидро , а Газзаеву даже ничего не предявили . Потому что он никак небыл причастен к этим деньгам. Выводили деньги 💰 через клуб те люди из руководства Русгидро которые взяли спонсорство за клуб. А ему скорее всего просто откат заплатили , вот и всё. И все финансовые вопросы и проблемы решались именно представители финансового отдела Русгидро , а не клуба. Было-бы глупо думать что ты как спонсор пришёл в клуб и с кармана достал деньги 💰 💰 💰 и даёшь их в финансовый отдел или Газзаеву и говоришь , вот вам бабло и распоряжайтесь ими на ваше усмотрение . Как-то так.
Тут дело совсем не в Газзаеве , а в руководстве Русгидро которое на тот момент времени были спонсором Алании. И ты думаешь они пришл и положили эти деньги 💰 💰 💰 в карман Газзаеву и сказали вот тебе подарок 🎁 и делай с ними что хочешь. Кстати после всей этой шумихи , именно почему-то уволили руководителя Русгидро , а Газзаеву даже ничего не предявили . Потому что он никак небыл причастен к этим деньгам. Выводили деньги 💰 через клуб те люди из руководства Русгидро которые взяли спонсорство за клуб. А ему скорее всего просто откат заплатили , вот и всё. И все финансовые вопросы и проблемы решались именно представители финансового отдела Русгидро , а не клуба. Было-бы глупо думать что ты как спонсор пришёл в клуб и с кармана достал деньги 💰 💰 💰 и даёшь их в финансовый отдел или Газзаеву и говоришь , вот вам бабло и распоряжайтесь ими на ваше усмотрение . Как-то так.
Я не знаю, тут "пёс" как-то даже слабо звучит.
Я не знаю, тут "пёс" как-то даже слабо звучит.