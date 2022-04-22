Газзаев: «Будет красиво, если в финале Кубка России сыграют 2 клуба из ФНЛ»

Российский тренер прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России.

Интересные пары, в принципе, я так и думал. Сейчас сложно что-то сказать, матчи все покажут. Кубковые игры любят преподносить сюрпризы. Будет красиво, если в финале сыграют две команды из ФНЛ . Тогда можно будет говорить так: Кубок ФНЛ ! Интересное противостояние намечается между Шварцом и Гогниевым.

Где должен проходить финал Кубка России? Все крупные спортивные мероприятия всегда проводились в «Лужниках». Конечно, хочется, чтобы и в этом году было так.