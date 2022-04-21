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Колыванов: «Не сказал бы, что „Алания“ удобный соперник для „Динамо“»

21 апреля 2022, 23:12

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результат жеребьевки полуфинала Кубка России, где московский клуб сыграет с «Аланией».

«Алания» удивила тем, что прошла «Зенит». Это яркая команда, которая не боится никого, не стесняется играть в футбол, не отсиживается в обороне, играют высоко, агрессивно, и прессингуют. Давно я в российском футболе не видел таких команд, которые без боязни играли против «Зенита». Не сказал бы, что это удобный соперник для «Динамо», две играющие команды встретятся в полуфинале.

Будет достойный полуфинал, но все ждут московское дерби в финале для зрелищности, команды ФНЛ уже сильно удивили, что вышли в полуфинал, будет непросто командам РПЛ против них. Никому не хочется упускать шанс, чтобы сыграть в финале Кубка.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 06:04
Алания явно не подарок.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 04:22
Возможно изначально Зенит планировал разнести Аланию резервом, не тут то было дали бой, вышли бразильцы сделали игру но не наиграли на победу.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 03:45
У Алании все воспитанники местного футбола вышли в основе , если что . И не буду даже говорить что один игрок Зенита больше стоит чем вся Алания вместе взятая , а таких игроков в составе Зенита четыре. И говорить о том что чемпион России вышел на матч с командой из ФНЛ не основным составом, как-то даже странно и не лепо . При том что всего два игрока Алип и Адамов только были не из основы. Как-то так
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 03:44, ред.
Видно будет на поле во время игры, кто для кого больше всего принесёт неудобства.
протон
протон
22 апреля в 00:26
Буду переживать за два клуба. Пусть победит сильнейший.
Caniggia
Caniggia
21 апреля в 23:26
Это полуфинал и тем более, кубок! Здесь бы какой-нибудь и Олимп Долгопрудный стал бы очень неудобным соперником. Ну а одна из лучших команд ФНЛ Алания, тем более!
Carl Lewis
Carl Lewis
21 апреля в 23:20
Вообще нет,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 23:20
Да, но я бы отметил тут Колыванову, что у "Зенита" был резервный состав, поэтому "Алании" не нужно витать на лаврах, там буквально несколько игроков основы было.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 23:14
Алания для всех не удобный соперник!
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