Колыванов: «Не сказал бы, что „Алания“ удобный соперник для „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал результат жеребьевки полуфинала Кубка России, где московский клуб сыграет с «Аланией».

«Алания» удивила тем, что прошла «Зенит». Это яркая команда, которая не боится никого, не стесняется играть в футбол, не отсиживается в обороне, играют высоко, агрессивно, и прессингуют. Давно я в российском футболе не видел таких команд, которые без боязни играли против «Зенита». Не сказал бы, что это удобный соперник для «Динамо», две играющие команды встретятся в полуфинале.