Кавазашвили: «„Спартак“ должен выиграть Кубок России в честь столетия»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка России против «Енисея».

«Спартак» на подъёме, будет играть на победу, «Енисей» очень серьезно настроится против «красно-белых», они будут смело играть до конца. Я даже думаю, что, возможно, будет серия пенальти, но «Спартак» должен в финал выйти обязательно, потому что это единственная возможность. У них безвыходная ситуация, они должны выйти в финал и выиграть Кубок, чтобы в столетие клуба обеспечить какой-то имидж и покрыть те недостатки, которые в чемпионате допустили. Предполагаю, что в конце мая мы увидим московский финал, это будет великолепный концерт, посвящённый майским праздникам.