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Кавазашвили: «„Спартак“ должен выиграть Кубок России в честь столетия»

22 апреля 2022, 00:06

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка России против «Енисея».

«Спартак» на подъёме, будет играть на победу, «Енисей» очень серьезно настроится против «красно-белых», они будут смело играть до конца. Я даже думаю, что, возможно, будет серия пенальти, но «Спартак» должен в финал выйти обязательно, потому что это единственная возможность. У них безвыходная ситуация, они должны выйти в финал и выиграть Кубок, чтобы в столетие клуба обеспечить какой-то имидж и покрыть те недостатки, которые в чемпионате допустили. Предполагаю, что в конце мая мы увидим московский финал, это будет великолепный концерт, посвящённый майским праздникам.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
22 апреля в 07:57
По таким словам получается, что у кого юбилей, то просто отдавать приз да и все. А чего играть, напрягаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 07:09
Динамо недавно 99лет отметили. Т.е. идет сотая годовщина . Почему им не сделать подарок на столетие?!?
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 06:20
Еще один говорилкин!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:57
Нет анзорик не так, спартаку должны дать кубок в честь столетия.
Izmar
Izmar
22 апреля в 05:18
Конечно, не чемпионство, но и это сделать будет непросто.
bynsan74ey9w
bynsan74ey9w
22 апреля в 05:09
Было бы весьма неплохо
ABir
ABir
22 апреля в 05:08
Не следует раньше времени делить шкуру не убитого медведя. Надо настраиваться на очень серьезную борьбу прежде всего для начала в матче с Енисеем. И точно не следует доводить дело до пенальти, хотя тренировать их пробитие конечно необходимо, в основное время тоже может пригодиться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 03:52
    swed27
    swed27
    22 апреля в 03:31
    Спартак в начале сезона грезил чемпионством
    STVA 1
    STVA 1
    22 апреля в 02:15
    Ничего никто никому не должен
    stanichnik
    stanichnik ответ протон (раскрыть)
    22 апреля в 02:02, ред.
    Доброго Здоровья, протон!
    Болельщики команд из РПЛ выбывших на ранних стадиях из этого турнира все равно продолжат на каждом углу кричать, что это малозначимый трофей.
    протон
    протон
    22 апреля в 00:30
    Спартаковцы постоянно вещали, что Кубок это не турнир. Престижа никакого. А теперь в этом году резко перестроились? Теперь это самый престижный турнир в России?
    Ironigor
    Ironigor
    22 апреля в 00:16
    Мечты, мечты где ваша сладость 😋.
    drug01
    drug01
    22 апреля в 00:08
    Почему должен
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 апреля в 00:08
    Подтянут за уши...
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