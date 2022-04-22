Кавазашвили: «„Спартак“ должен выиграть Кубок России в честь столетия»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка России против «Енисея».
«Спартак» на подъёме, будет играть на победу, «Енисей» очень серьезно настроится против «красно-белых», они будут смело играть до конца. Я даже думаю, что, возможно, будет серия пенальти, но «Спартак» должен в финал выйти обязательно, потому что это единственная возможность. У них безвыходная ситуация, они должны выйти в финал и выиграть Кубок, чтобы в столетие клуба обеспечить какой-то имидж и покрыть те недостатки, которые в чемпионате допустили. Предполагаю, что в конце мая мы увидим московский финал, это будет великолепный концерт, посвящённый майским праздникам.
Старая болезнь спартачей, команда может проиграть несколько матчей, потом выиграть одну игру и сразу несётся: "Спартак на подъёме, возрождается, теперь победит всех", а потом опять...
Как говорил Задорнов "Ну тупые".
Старая болезнь спартачей, команда может проиграть несколько матчей, потом выиграть одну игру и сразу несётся: "Спартак на подъёме, возрождается, теперь победит всех", а потом опять...
Как говорил Задорнов "Ну тупые".
Болельщики команд из РПЛ выбывших на ранних стадиях из этого турнира все равно продолжат на каждом углу кричать, что это малозначимый трофей.
Болельщики команд из РПЛ выбывших на ранних стадиях из этого турнира все равно продолжат на каждом углу кричать, что это малозначимый трофей.