«Я за то, чтобы попробовали». Широков — о женщинах-арбитрах в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.
Женщины-арбитры? Почему нет? Я просто одну только знаю — Анастасию Пустовойтову. Если есть ещё кто-то, то почему нет? Уж попробовать точно можно. Я за то, чтобы попробовали — хотя бы отталкиваться от этого. Ничего страшного не вижу.
Если речь именно о главном арбитре матча.
ДЛЯ НАЧАЛА создайте 2-3 полноценные женские судейские бригады и отправьте их в новом сезоне (2022-23) на матчи ФНЛ-2 и матчи кубка России между клубами из ФНЛ-2 и ФНЛ. Если справятся, то в новом сезоне (2023-24) уже обслуживают матчи ФНЛ и матчи кубка России между клубами из ФНЛ и РПЛ.
Если речь об этом сезоне, то для эксперимента подойдут матчи "лузеров".
30 тур - Арсенал - Урал. Альтернатива - Рубин - Уфа
29 тур - Уфа - Арсенал. Альтернатива - Урал - Рубин
28 тур - Нижний Новгород - Ахмат
27 тур - Химки - Уфа. Альтернатива - Арсенал - Нижний Новгород
26 тур - Урал - Уфа. Альтернатива - Рубин - Арсенал. Но вряд ли девчата смогут "завтра" побегать без "подготовки"
Если речь именно о главном арбитре матча.
ДЛЯ НАЧАЛА создайте 2-3 полноценные женские судейские бригады и отправьте их в новом сезоне (2022-23) на матчи ФНЛ-2 и матчи кубка России между клубами из ФНЛ-2 и ФНЛ. Если справятся, то в новом сезоне (2023-24) уже обслуживают матчи ФНЛ и матчи кубка России между клубами из ФНЛ и РПЛ.
Если речь об этом сезоне, то для эксперимента подойдут матчи "лузеров".
30 тур - Арсенал - Урал. Альтернатива - Рубин - Уфа
29 тур - Уфа - Арсенал. Альтернатива - Урал - Рубин
28 тур - Нижний Новгород - Ахмат
27 тур - Химки - Уфа. Альтернатива - Арсенал - Нижний Новгород
26 тур - Урал - Уфа. Альтернатива - Рубин - Арсенал. Но вряд ли девчата смогут "завтра" побегать без "подготовки"
Дамы выносливые любого мужика и по строже будут на футбольном поле.
Дамы выносливые любого мужика и по строже будут на футбольном поле.
Лучше пусть на кухне сидят и ждут мужей с работы. Сказал Широков!
Лучше пусть на кухне сидят и ждут мужей с работы. Сказал Широков!