«Я за то, чтобы попробовали». Широков — о женщинах-арбитрах в РПЛ

Бывший футболист сборной России прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Женщины-арбитры? Почему нет? Я просто одну только знаю — Анастасию Пустовойтову. Если есть ещё кто-то, то почему нет? Уж попробовать точно можно. Я за то, чтобы попробовали — хотя бы отталкиваться от этого. Ничего страшного не вижу.