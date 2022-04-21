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«Я за то, чтобы попробовали». Широков — о женщинах-арбитрах в РПЛ

21 апреля 2022, 23:37

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Женщины-арбитры? Почему нет? Я просто одну только знаю — Анастасию Пустовойтову. Если есть ещё кто-то, то почему нет? Уж попробовать точно можно. Я за то, чтобы попробовали — хотя бы отталкиваться от этого. Ничего страшного не вижу.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
22 апреля в 16:10
Проблемы не будет если эти женщины арбитры начнут на ОБЩИХ основаниях с самого низу, так где работают молодые арбитры. И если у них получится - то в добрый путь. Но только, как я написал именно на ОБЩИХ основаниях, а не для создания феминистского прецедента.
bsww
bsww
22 апреля в 10:22
не в курсе "системы", НО Я ПРОТИВ ЖЕНЩИН-АРБИТРОВ В РПЛ
Если речь именно о главном арбитре матча.
ДЛЯ НАЧАЛА создайте 2-3 полноценные женские судейские бригады и отправьте их в новом сезоне (2022-23) на матчи ФНЛ-2 и матчи кубка России между клубами из ФНЛ-2 и ФНЛ. Если справятся, то в новом сезоне (2023-24) уже обслуживают матчи ФНЛ и матчи кубка России между клубами из ФНЛ и РПЛ.
Если речь об этом сезоне, то для эксперимента подойдут матчи "лузеров".
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28 тур - Нижний Новгород - Ахмат
27 тур - Химки - Уфа. Альтернатива - Арсенал - Нижний Новгород
26 тур - Урал - Уфа. Альтернатива - Рубин - Арсенал. Но вряд ли девчата смогут "завтра" побегать без "подготовки"
DEIVID_777
DEIVID_777
22 апреля в 07:31
Пусть, с..., борщи варят и не лезут туда где им делать нечего.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 05:09
Да хоть кто... Лишь бы не косячили..
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 00:52
Да пусть будут.
Дамы выносливые любого мужика и по строже будут на футбольном поле.
протон
протон
22 апреля в 00:28
Широков: если ударить женщину арбитра, то сдачу получить меньше шансов...
Лучше пусть на кухне сидят и ждут мужей с работы. Сказал Широков!
sv_1969
sv_1969 ответ Cat01 (раскрыть)
22 апреля в 00:26
Ага!Как бить их
berda2003
berda2003
22 апреля в 00:25
это не то место, где надо пробовать...
Cat01
Cat01
22 апреля в 00:10
Широков знает толк в судьях!!!
puperr
puperr
21 апреля в 23:46
Интересно... Неужто Широков ищет себе соперников для драк на поле еще слабее?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 23:44
Не вижу проблем
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