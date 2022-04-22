«Барселона» смогла победить «Реал Сосьедад», нанеся всего 1 удар в створ

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22 апреля 2022, 06:49

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Ла Лиги.

Любопытно, что каталонцы уступили сопернику в ряде статистических показателей.

«Сине-гранатовые» нанесли всего один удар в створ ворот соперника и владели мячом лишь 44,3% времени.