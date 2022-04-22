«Барселона» смогла победить «Реал Сосьедад», нанеся всего 1 удар в створ

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Ла Лиги.
Любопытно, что каталонцы уступили сопернику в ряде статистических показателей.
«Сине-гранатовые» нанесли всего один удар в створ ворот соперника и владели мячом лишь 44,3% времени.
|Реал Сосьедад0 : 1Барселона
|Матч завершен
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Ла Лиги.
Любопытно, что каталонцы уступили сопернику в ряде статистических показателей.
«Сине-гранатовые» нанесли всего один удар в створ ворот соперника и владели мячом лишь 44,3% времени.
3 замены в оборону из за травм наверное недостаточно, лучше купить поляка за 40 миллионов в нападение, это же гораздо важнее. Ещё повезло, что Пике дотерпел до 75 минуты, а то у Лангле было бы слишком много времени чтобы привезти пенальти
3 замены в оборону из за травм наверное недостаточно, лучше купить поляка за 40 миллионов в нападение, это же гораздо важнее. Ещё повезло, что Пике дотерпел до 75 минуты, а то у Лангле было бы слишком много времени чтобы привезти пенальти