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«Барселона» смогла победить «Реал Сосьедад», нанеся всего 1 удар в створ

22 апреля 2022, 06:49
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Ла Лиги.

Любопытно, что каталонцы уступили сопернику в ряде статистических показателей.

«Сине-гранатовые» нанесли всего один удар в створ ворот соперника и владели мячом лишь 44,3% времени.

«Барселона» смогла победить «Реал Сосьедад», нанеся всего 1 удар в створ

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
23 апреля в 20:35
Короче Барса забрала 3 очка Реала. ! На выезде не проигрываем, теперь дома проигрываем. )))
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 16:58
Короче, Реал Сосьедад мог поставить столб в ворота?))
протон
протон
22 апреля в 16:43
Проблема Барсы в физике, нет той лёгкости, плотный календарь, отсутствие ротации у бускетса. Пока буся был свежий барса была лучше. В конце первого тайма уже тяжело забегал опорник. Гави и де йонг наелись минуте на 60, а замен нет. Печально, но разгребать придётся ещё много
3 замены в оборону из за травм наверное недостаточно, лучше купить поляка за 40 миллионов в нападение, это же гораздо важнее. Ещё повезло, что Пике дотерпел до 75 минуты, а то у Лангле было бы слишком много времени чтобы привезти пенальти
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
22 апреля в 12:42
Главное деклассировали Реал Мадрид с разгромом,остальное пока ничего
ОПС
ОПС
22 апреля в 09:57
Скучновато как то.
NOVA
NOVA
22 апреля в 09:30
вот это называется везуха так везуха, халява так халява!! да и у сосьедада последнее время что то с атакой, мло забивают или вообще не забивают!!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 апреля в 09:00
Хахахааа... Позорище барселонское) один удар за игру
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 08:35
Вот это называется классом.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 08:16
Главное не количество, а качество.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 апреля в 08:02
Банально, но счёт на табло. Барсу с победой.
beefs
beefs
22 апреля в 07:43
в этом и класс команды...
Мessi 10
Мessi 10
22 апреля в 07:09
Отошли от привычной тактики?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 апреля в 07:01
Результат положительный, но стоит признать - Барселона в кризисе.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 06:57
Статистику на табло не повесишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 06:49
Так иногда бывает...
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