ЭСК: «Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота „Локо“ в игре с „Сочи“»

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Сочи» и Департамента судейства РФС на качество судейства.
Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол Бека Бека, но правильно не удалил футболиста
Решение мотивировано тем, что игрок «Локомотива» совершил нарушение на линии штрафной, а фол не являлся серьёзным.
Пора наказывать этого товарища. А то чуть Мартинса не сломал, и с Сочи пенальти зажали.
Или судьи решили Локо помогать? Три ошибки уже в их пользу весной.
Пора наказывать этого товарища. А то чуть Мартинса не сломал, и с Сочи пенальти зажали.
Или судьи решили Локо помогать? Три ошибки уже в их пользу весной.