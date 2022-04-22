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ЭСК: «Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота „Локо“ в игре с „Сочи“»

22 апреля 2022, 19:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Сочи» и Департамента судейства РФС на качество судейства.

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол Бека Бека, но правильно не удалил футболиста

Решение мотивировано тем, что игрок «Локомотива» совершил нарушение на линии штрафной, а фол не являлся серьёзным.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
23 апреля в 12:08
Зато раньше Казарцев ставил пенальти, когда контакта и не было. Жиго не даст соврать
Vladimir808
Vladimir808 ответ makkie (раскрыть)
23 апреля в 05:56
Таки фамилия у товарища такая, что нельзя наказывать)))
makkie
makkie
22 апреля в 22:05
Снова этот Бека-Бека, и снова ему всё с рук сходит.
Пора наказывать этого товарища. А то чуть Мартинса не сломал, и с Сочи пенальти зажали.
Или судьи решили Локо помогать? Три ошибки уже в их пользу весной.
Сп62
Сп62
22 апреля в 21:35
Сочи можно поздравить с условной победой.
Alice Tract
Alice Tract
22 апреля в 20:36
Бяка-Бяка должен играть в Зените - уже привык, что ему все сходит с рук (с ног), а такие преференции безлимитно оплачивает только Леха Миллер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 19:48
Локо всё равно свои очки взял...
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
22 апреля в 19:44
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    22 апреля в 19:34
    Накажут судью.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    22 апреля в 19:34
    Эх судья...
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