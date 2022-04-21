«Мечта лопнула». Пустовойтова о непопадании в список судей на женский Евро

Российский арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова высказалась о непопадании в список судей женского чемпионата Европы-2022.

Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин — судей УЕФА , написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.