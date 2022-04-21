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«Мечта лопнула». Пустовойтова о непопадании в список судей на женский Евро

21 апреля 2022, 09:17

Российский арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова высказалась о непопадании в список судей женского чемпионата Европы-2022.

Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин — судей УЕФА, написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.

Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слезы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах — и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и всё! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR — ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 12:04
Ну конечно. Только там они судили финал женской ЛЧ, а тут, хотя сдают тесты на уровне, их ни разу не поставили на матч РПЛ, соответственно, они получают копейки как судьи, и никаких перспектив, ведь даже какой-нибудь ноунейм Панин, только выдвинутый из ФНЛ, уже получает назначение и потом бан до конца сезона, чтобы снова в ФНЛ отправиться. А судившая в финале ЛЧ Пустовойтова так и судит ФНЛ и максимум сидит на VAR.
ДСА
ДСА
21 апреля в 11:12
Это было ясно изначально.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 10:35, ред.
Насте и Кате не расстраиваться...
Это не их наказали ...а уефисты сами себя...
Работы и здесь не початый край....тем более для красивых и мастеровитых девчонок как вы...
minai
minai
21 апреля в 10:34
Удачи Анастасии.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 10:32
Одна из немногих
beefs
beefs
21 апреля в 10:23
а кому сейчас легко...
1 984
1 984
21 апреля в 10:19
У многих сейчас рушатся мечты... да и не только мечты. И причина тоже известна ...
mdjbfmpy72hg
mdjbfmpy72hg
21 апреля в 09:52
Да забей! Хотя тебе походу и забить-то нечего
David Young
David Young
21 апреля в 09:33
Печально когда такое случается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 09:17
В следующий раз повезёт
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