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Карасёв рассудит ЦСКА и «Динамо». Назначения арбитров на 26-й тур РПЛ

21 апреля 2022, 17:07

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Российской Премьер-лиги.

23 апреля (суббота)

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
23 апреля в 11:44
Gunslinger
Урал –Уфа 1 - 1
Локомотив–НН 2 - 1
Сочи–Ахмат 2 - 1
Химки–Крылья 0 - 1
Рубин–Арсенал 1 - 1
Ростов–Спартак 1 - 0
ЦСКА–Динамо 1 - 2
Краснодар–Зенит 1 - 3
протон
протон
21 апреля в 21:48
сочувствую Динамо, ведь задача Карасева будет просто увеличить отрыв
112910415
112910415
21 апреля в 18:21
невыездной Карасёв стал далеко не безошибочен !
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 17:46
Ну, что ж посмотрим как карась справится со своей задачей...
gentlewolf
gentlewolf
21 апреля в 17:46
Карась и Кукуляк, все, Зенит в отрыв пойдет.
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
21 апреля в 17:39
Лысый в наглую топит Динамо из матча в матч.
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 17:36
Московские дерби по традиции судит Карасев
Dinamo
Dinamo
21 апреля в 17:36
Карасёв, всё ясно... Зенит с чемпионством!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 17:35
На ВРе у спартака снова безбородов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 17:29
Удачи ЦСКА !!!!
У Карасёва неплохая статистика в сезоне...
Судил 2-е игры ЦСКА - 2-е победы ЦСКА
Судил 4 игры Динамо - 0 побед Динамо
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 17:28
Динамо победит !
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 17:18
Самое главное без явных ошибок и грандиозного хипиша !)
shlomo
shlomo
21 апреля в 17:12
Сложно будет Карасику...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 17:09
Опять минус 3 очка?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 17:08
Ждём тур.
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